サッカー元日本代表でタレントの前園真聖が２２日、カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）に出演し、４―０で勝利した北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦チュニジア戦を解説した。

日本は前半４分、ＭＦ中村敬斗の左クロスをＭＦ鎌田大地が左足で合わせて先制ゴール。この先制弾を決めた鎌田について、前園は「中盤のあたりでしっかり自ら起点となって、上田選手を使って自分もゴール前に入るんですよ。最初からゴール前に行くんじゃなくて、ちゃんと中継点を作ってそれから自ら中に入って、中村選手が最後にドリブルで抜いて鎌田選手が決める。ただゴール前にいたんじゃなくて、実際自分もパスのところで中継を作ってゴール前に入るのがすばらしかった」と絶賛した。

一方で、「ヒールシュートと言いたいんですが、もしかしたら当たってしまった…」と苦笑い。「というのも、ボールのスピードも速かったし、鎌田選手の前にディフェンスもいたのでボールが来るのは見えていないはずなんです。ただ、ここに行くと体のどこかに当たってゴールするイメージはできていると思うし、中村選手も低くて速いボールをあげたじゃないですか、あれだけ中に密集していると誰かに当たって何か起きるイメージをしながらボールをあげてると思うんですよ。そこにちゃんと入ってきてる鎌田選手の位置取りがすばらしかった」と続けた。