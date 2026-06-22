昨年８月に第５子を出産した元「モーニング娘。」でタレント・辻希美の３９歳誕生会に豪華メンツが集合し、話題になっている。

辻は２２日までにインスタグラムで「時差投稿になりますが 先日６月１７日に３９歳になりました 沢山の友人にお祝いしてもらい幸せな誕生日でした」と誕生日パーティーを開いたことを報告。

「３０代ラスト 健康に気をつけて自分らしく仕事に育児に頑張ります これからもこんな私ですが、宜しくお願いします」と抱負をつづった。

集合写真には鈴木奈々、くわばたりえ、ギャル曽根、菊地亜美、金子貴俊、カジサックら人気タレントがズラリ。辻の姿が描かれた豪華ケーキや料理が並んだ。

夫の俳優・杉浦太陽はインスタグラムで「ノンのサプライズバースデー １ヶ月以上前から、みんなにお声がけして 忙しい中、集まってお祝いしてくれました サプライズ大成功 みんな本当にありがとう」と説明。

出席者の鈴木奈々も「太陽さんから『サプライズでお祝いしたい』と連絡をいただき一緒にお祝いさせてもらいました 長年一緒にいても辻ちゃんを喜ばせたいという太陽さんの気持ちが本当に素敵で感動 辻ちゃんもとっても喜んでくれてサプライズは大成功でした」とインスタグラムにオフショットをアップ。

フォロワーからは「凄いメンバー」「微笑ましい」「可愛い」などの声が上がっている。