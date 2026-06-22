きゃりーぱみゅぱみゅ「New me」（写真はインスタグラム @kyarypappa より）

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　歌手のきゃりーぱみゅぱみゅ（33）が21日、自身のインスタグラムを更新。印象がガラリと変わった近影を公開し、ファンから驚く声が集まっている。

【別カット】「うぉーめっちゃかわ」“印象ガラリ”な黒髪姿を披露したきゃりーぱみゅぱみゅ

　きゃりーは「New me」とつづり、ヘアカラーを黒に大胆にイメージチェンジした写真を3枚投稿。写真には、ボブくらいの長さにカットされた黒髪を披露し、衣装もカラフルな印象から一変、黒の面積が多い装いとなっており、シックで落ち着いた印象となっていた。

　この姿に、ファンからは「うぉー　めっちゃかわ」「やばい〜」「くろかみたまらんんんん!!!!!」「かわいー！高校生の頃思い出しますね」「おいおいまじかよ。可愛すぎじゃねーか？」「黒髪新鮮！」「すご〜」などと、驚きと絶賛する声が集まっている。