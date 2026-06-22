春風亭一之輔さんと西大井「とりいち」へ。元「dancyu」編集長・植野広生とタイ料理を楽しむ

元dancyu編集長の植野広生さんがゲストを迎え、食の魅力を深く味わう番組『植野食堂』。



今回のゲストは「笑点」でおなじみ、年間900席以上の高座に上がる超売れっ子の落語家・春風亭一之輔師匠。



タイ料理が大好きという一之輔さんと向かったのは、西大井の人気大衆酒場「とりいち」。鮮度抜群の刺身から創作エスニック、季節のジビエまで、多彩な料理が並ぶ“酒飲みの桃源郷”で、絶品おつまみを次々と堪能。さらに今年60周年を迎えた「笑点」加入秘話や、落語家としての歩み、家族への思いまで迫る。

創作エスニック料理も美味しい大衆酒場

今回2人がやってきたのは、JR横須賀線と湘南新宿ラインが乗り入れる「西大井」。賑やかな品川駅の近隣にありながら、緑が多く閑静な住宅街が広がる町だ。

JR西大井駅から徒歩4分。民家が立ち並ぶなかに佇むのが大衆酒場「とりいち」。以前番組では秋の味覚、「さんまの炊き込みご飯」を学んだ。

同店は、1978年に初代店主の阿部圭一さんがもつ焼き店として開店。現在は息子の一将さんと、母・幸枝さんが親子2人3脚で営んでいる。

一将さんは頻繁に豊洲へ出かけ、仕入れた食材をSNSで発信。鮮度の高い「お刺身」は、ほとんどの人が注文する人気メニューだ。

さらに、学生時代に東南アジアを訪れ培った経験を生かし、ピリ辛スパイスとカボチャの甘味が絶妙な煮物や、バンコク式の甘酸っぱいわさびドレッシングが後をひくサラダと様々な創作エスニックも提供。季節によってはジビエも味わえるという多彩なお品書きと独自の料理を追求している。一度訪れればその魅力にハマり、行きつけにしたくなる店だ。

笑点メンバーに加入するも冷静な家族

早速、ビールで乾杯し、一之輔さんに聞いたのは『笑点』について。

今年で60周年を迎えた長寿番組『笑点』の新メンバーへ2023年に選ばれた一之輔師匠。加入するときは放送直前まで箝口令も敷かれるほど極秘。

笑点メンバーになったことによる変化を聞かれ、「全国放送で知ってくれる人は増えましたけど、あまり声はかけられません。家族もいたって普通。当時高校生だった長男は“お父さんは有名になるかもしれませんけど、僕たちは僕たちで地に足の着いた生活をしましょう”って所信表明をしていたくらい」と、冷静だった家族について話した。オファーを受けた際は家族にも秘密。妻にだけ相談し、「あなたの好きにすればいい」と背中を押されたという。

ここで注文した「もつ焼き」が到着。植野さんは「カシラ」と「シロ」をタレで。

一之輔さんは「シロ」と「レバー」を塩で。

さらに続けて届いたのが、大間の生本マグロのお刺身。この時期、大間まぐろはほとんど獲れないため、今回のお刺身は超貴重。

一口食べた一之輔さんは「（漁師さんに）よろしくお伝え下さい！よくぞ漁師になってくれた！」と感動。植野さんがなぜ大間のまぐろが美味いのか、解説するも「いいよそんなのどうでもいいよ、今あるものが旨けりゃいい！」と一刀両断。

植野さんも、もつ焼きとともに味わいながら「酒が飲める、昔ながらのもつ焼きな感じがいい。このすごいマグロと同じところに出てくるのが不思議な感じがします」と満足気だ。

落語はまるでフルコースのよう

千葉県で生まれ育った一之輔さんは、子どもの頃は大人しく、10歳くらいまでは人見知り。

高校2年生のGW、浅草に行った際に初めて落語に出会ったという。

「寄席には緩やかな空気が流れている。聞く人もやる人もそんなに一生懸命じゃない感じ。眠っているおじさんもいる。ただ、ずっとそうではなくて、演者が変わり段々客席の熱が上がっていく。そして、トリが出てきた時に『ドーーン！』と大爆笑が起こり終わっていく。あとあと考えると、そのポジションごとに持ち味があるんですよね。全員が爆笑じゃない。この人は地味な芸だけどしっかりした落語をきかせる。この人はふんわりした芸。そうしたいい感じにプログラムが組んである。だから落語ってフルコースみたい。それがいいなと思ったんです」

大学卒業後、2001年に春風亭一朝師匠の下に入門した。

弟子入りを頼み込む際には、新宿・末廣亭の前で師匠を待ち伏せし、出てきた際に「弟子にして下さい！」と大声で頼み込んだ。あまりの迫力に、師匠は当時「弟子入りは分かったから、もうちょっと穏やかに来てくれないか！」と驚いたそう。

ここで待望のタイ料理、「生桜エビとパクチーのエスニック和え」が登場。

一口食べた一之輔さんは、「あら凄いね、甘い桜エビがエスニックなソースやパクチーと合う。頭と脚のコリコリした感じも残っていていい。お酒が進むなぁ。」と絶賛。

続いて、「おからのグリーンカレー煮」も到着。

ユニークな見た目から慎重に口に運んだ植野さんは、「あ、グリーンカレーだ！」とひと言。

「だからそう言ってるじゃない！」と合いの手をいれながら、一之輔さんも食べた瞬間に「グリーンカレーだ！びっくりするほどグリーンカレー。ご飯にかけて食べてもうまいね。あとおからってだけで健康な感じもする」と絶賛していた。

1日1000円の厳しい下積み時代

2012年、先輩21人を抜く異例の速さで真打に昇進した一之輔さんだが、下積み時代は給料もなし、師匠に食事をおごってもらい、先輩から帰りの電車賃を貰う日々を過ごしていたそう。

落語家は「見習い」から「前座」になると一応給料は貰える仕組み。ただ、寄席で働いても貰えるのは１日1000円なので生活は厳しい。段々慣れてくると独演会の前座をやらせてもらい、ある程度お金が入ってくるという。

本日の2杯目「レモンサワー」を飲みながら、話題は一之輔師匠が「タイ料理」を好きになったきっかけに。

「酸っぱいものや甘酸っぱいが結構好きで、（小さい頃は）駄菓子屋行ってもまずよっちゃんイカ。それからタイに行く機会があって、タイ料理を食べたらおいしくてハマっていったんです。今では週2くらいで寄席の合間のランチで食べてます」

よく頼むメニューは「カオソーイ」だそうで、「パクチーを追加でのせて、ジャスミンライスも頼んで、上に汁をかけてと合わせて食べるのがお気に入りで、幸せを感じますね」

ここで出てきたのが「白いかと山うるいのふわとろ玉子炒め」。

本来「プーパッポンカリー」では「カニ」を使うが、「とりいち」ではそれをベースに、白イカを使ってアレンジ。うるいのシャキシャキ食感とイカのうまみを生かした料理に仕上がっている。

一口食べた一之輔さんは、「うまい。初めて“プーパッポンカリー”を食べた時は、トロッとした食感に衝撃を受けたけど、今はその時と同じ気持ち」と絶賛した。

植野さんも、「うまい！ぬるいの青くて滑っとした感じもいいし、イカもめちゃくちゃ合いますね」とご満悦だ。

食の原点はホワイト餃子

千葉県・野田市で生まれ育った一之輔師匠。食の原点とも言える大好きなソウルフードは「ホワイト餃子」だという。これは、揚げ焼きした野田市発祥の丸い餃子。

「俵型で、油をいっぱい使った、“焼き”というより“揚げギョーザ”に近いかな。これを、野田市の人はお正月やお盆や誕生日など、人が集まる際に朝冷凍のものを100個単位で買ってきて、家で焼いて食べるんです。コレが美味い、小ぶりなので一人20個は食える」

「ビールにも合うしご飯にも合う。学生の頃は、自転車でお店まで行って、ご飯とお味噌汁とお漬物と食べたりして。100個も買った日とかは、いくつか余って台所にラップして残してあるんですけど、夜トイレに行ったあとに台所で水を飲もうとした際に出会うんです。で、“何やってんの？”と話しかけると、“寂しいわ”と訴えてくる。しょうがないから手づかみで食う」と懐かしく語った。

シメは「バンコク式焼きそば」。あっさりしてシメに最適だ。

植野さんは、「軽い感じがいい。塩気や甘みや酸味がふわっとくる」とご満悦。味変用の「ニラパクソース」を加えると、「一気にタイの奥地にいった感じですね！」と驚きます。

一之輔さんもニラパクソースを加えて一口食べると、「…好きな味です」と納得の味変ぶり。

ここで話題は、落語家になって出会った食の話。人間国宝の柳家小三治師匠は千秋楽に弟子皆を連れ、新宿の焼き肉屋・長春館に行くのが定番。

「問答無用で全部のテーブルに豚足が来るんですが、そのとき自分は23歳くらい。酢味噌みたいなオレンジのソースがついてて、これをつけて食べるんだって説明されたけど、見た目は豚の足のまんまだったから“本当にこれ食うの？”って小三治師匠見たら、手を味噌だらけにしてボリボリ食ってる。それを見て食べてみてから豚足にハマりましたね。こんなうまいものあるのかと思った」と懐かしむ。

今の行きつけは寄席近くの蕎麦屋。必ず同業者がいるため毎回奢る羽目になるという。「だからお金持ち合わせない時は逃げるしかない、少しでも上の人を引きずり込む」と落語会ならではのルールを語った。

2004年に結婚し、三人のお子さまにも恵まれた一之輔さん。

植野さんから、家庭ではどんな父親なのかと聞かれると、「子どもとは非常に仲がいいとは思いますよ。だいたい朝7時くらいに起きて、必ず一緒に朝ご飯も食べます。で、21時くらいに家に帰ったら、缶ビールを飲みながら撮りだめていたテレビ番組を子どもと一緒に見てます」と、知られざる一面を教えてくれた。