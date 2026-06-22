『ちいかわ』初の映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の公開を記念したコラボレーションカフェが、渋谷・心斎橋・名古屋のPARCO内「THE GUEST CAFE BY PARCO」にて期間限定で開催される。

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本カフェは、株式会社パルコが運営する「THE GUEST CAFE BY PARCO」が展開するもので、渋谷PARCO店は7月10日から、心斎橋PARCO店は7月24日からスタートする。名古屋PARCO店は9月上旬の開催を予定しており、詳細は後日告知される。

メニューは映画原作の島編のストーリーを元に展開。作中に登場する食事をイメージしたフードや、名シーンを再現したデザート・ドリンクなど、フード3品、デザート4品、ドリンク6品（うちテイクアウト対応3品）、サイド2品、テイクアウト1品の計16品がラインナップされる。

カフェは事前予約優先制となり、テイクアウトは予約不要。併設のグッズショップでは、メニューに使用しているグッズを中心としたカフェオリジナル商品のほか、映画一般商品の一部も取り扱う。グッズショップはカフェ利用の有無に関わらず誰でも利用可能となっている。

映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は、2026年7月24日に全国公開予定。特別な島への招待状を拾ったちいかわたちが、討伐の高額報酬などを求め島合宿へ向かう物語が描かれる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）