アップル（Apple）は、Apple TVで「フライデーナイト ベースボール ロサンゼルス・ドジャース対サンディエゴ・パドレス」を27日10時45分（日本時間）に生配信する。

このカードは、Apple TVの「フライデーナイト ベースボール」第5シーズンとして展開される、MLBライブ配信の注目試合のひとつ。

大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希を擁するロサンゼルス・ドジャースと、松井裕樹らが所属するサンディエゴ・パドレスが激突する。

なお、Apple TVは月額900円で、7日間の無料体験が用意されている。アップルのデバイス以外にも、アマゾンの「Fire TV」シリーズやスマートテレビなどで楽しめるほか、Webサイトからも視聴できる。

また、新しいiPhoneやiPad・Apple TV・Macを購入してアクティベーションすると、Apple TVを3か月間無料で利用できる。この特典は1家族につき1回のみ利用でき、Apple TVをすでに利用中のユーザーは対象外。

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