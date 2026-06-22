「可愛いだけじゃないんだね」24歳バレー女子、きつねダンス披露にファン歓喜「上手！」「しっぽついてる」

野中瑠衣がきつねダンスを披露した(C)産経新聞社

バレーボールSVリーグ女子のヴィクトリーナ姫路に所属する野中瑠衣が、6月21日にエスコンフィールドHOKKAIDOで行われた日本ハムーソフトバンク戦にゲスト出演した。

24歳の野中は、来年1月30日に同球場で開催の「SVリーグ・オールスターゲーム」のPRとして来場し、自身のインスタグラムのストーリーズには、そのときの様子を動画や写真で公開している。

【動画】「超貴重！！」野中瑠衣のきつねダンスをチェック

ヴィクトリーナ姫路の公式インスタグラムには、野中が「きつねダンス」を笑顔で踊る様子が動画で公開され、大きな反響を呼んだ。

この投稿にファンからは「さすがにかわいすぎる〜」「超貴重！！」「きゃー可愛い」「カワイイですぅ〜」「可愛い過ぎるヤロー」「しっぽついてる」「上手！」「ダンスもできるんだね ほんとに可愛いだけじゃないんだね」といったコメントが寄せられた。

野中は日本代表のキックオフ会見で、8人組アイドルグループ『CUTIE STREET』の人気フレーズを用いて「かわいいだけじゃダメですか？」と挨拶し、注目を浴びた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]