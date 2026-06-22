ド軍25歳左腕が“有力なトレード候補”に　スクバルとの交換で「絶対条件として突きつけるはずだ」専門メディア

ロブレスキはスクバルとのトレードに指名されるのか(C)Getty Images

ドジャースのジャスティン・ロブレスキが、有力なトレード候補へと浮上しているという。ドジャース専門メディア『Dodgers Way』が報じた。

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同メディアによれば、今夏のトレード期限（米東部時間8月3日午後6時）が近づく中、ドジャースは大型トレードの準備を進めている可能性があるという。

さらに、同メディアは、先発投手の層が薄いタイガースが「ロブレスキを要求するだろう。いや、むしろ絶対条件として突きつけるはずだ」と指摘している。ロブレスキは、今季13試合に登板して防御率2.72、8勝2敗の好成績を収めている。