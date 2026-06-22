ド軍25歳左腕が“有力なトレード候補”に スクバルとの交換で「絶対条件として突きつけるはずだ」専門メディア
ロブレスキはスクバルとのトレードに指名されるのか(C)Getty Images
ドジャースのジャスティン・ロブレスキが、有力なトレード候補へと浮上しているという。ドジャース専門メディア『Dodgers Way』が報じた。
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同メディアによれば、今夏のトレード期限（米東部時間8月3日午後6時）が近づく中、ドジャースは大型トレードの準備を進めている可能性があるという。
さらに、同メディアは、先発投手の層が薄いタイガースが「ロブレスキを要求するだろう。いや、むしろ絶対条件として突きつけるはずだ」と指摘している。ロブレスキは、今季13試合に登板して防御率2.72、8勝2敗の好成績を収めている。
記事では「あと数年もの保有権が残っているロブレスキを、契約期間が残り半年足らずとなるスクバルとのトレードでドジャースが手放すかもしれない、と考えること自体、不条理に思えるかもしれない」としながらも、「それこそがスクバルという投手の凄まじさであり、今夏のトレードデッドラインが近づいたときに、ドジャース、ブルワーズ、ヤンキース、フィリーズ、そしておそらくレイズまでもが、彼をどうしても手に入れたいと強く願うだろう」と伝えている。
続けて「ロブレスキは、現在ドジャースのロースターの中で最も価値のあるトレードチップ（交渉材料）かもしれない」と、25歳の若き左腕を交換相手に大物獲得に動く可能性を示唆した。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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