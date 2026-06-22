不二家は、夏季限定の新フレーバー「不二家の生ドーナツ（塩レモン＜瀬戸内産＞）」を不二家洋菓子店で6月22日から発売する。

不二家洋菓子店ならではのこだわりを詰め込んだ「不二家の生ドーナツ」シリーズから、初の夏季限定フレーバー「塩レモン＜瀬戸内産＞」が登場する。6月1日に発売した「不二家の生ドーナツ」は、ふわっとほどける生地と不二家自慢のシャンテリークリームが織りなす軽やかな口どけが好評を得て、発売から10日で累計15万個を販売した。

今回発売となる「不二家の生ドーナツ（塩レモン＜瀬戸内産＞）」は、瀬戸内産レモンを使用した塩レモンソースをサンドした爽やかですっきりとした味わいが特長の夏季限定フレーバーとなっている。

ふわっとほどける軽やかな口どけのドーナツに、シャンテリークリームと瀬戸内産レモンを使用した塩レモンソースをサンドした。爽やかなレモンの酸味とほどよい塩味が、シャンテリークリームのやさしい甘さを引き立てる、後味さっぱりの夏季限定フレーバーとなっている。暑い季節にぴったりな一品だという。

同品は、全国の不二家洋菓子店のほか、西洋菓子舗 不二家、不二家 銀座 西武池袋本店、一部のペコちゃんmilkyドーナツ、ペコちゃんmilkyタイムで販売する。

［小売価格］388円（税込）

［発売日］6月22日（月）

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp