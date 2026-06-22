松屋フーズ、とんかつ専門店の「松のや」でやわらかな厳選肉を160gの厚切りで提供する「超厚切りリブロースかつ」を発売
松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、6月24日15時から、「超厚切りリブロースかつ」を発売する。
今回、昨年好評だったメニューが復活する。やわらかく、きめ細やかな肉質が特徴の「リブロース肉」を、店舗でサクッと揚げた。厳選されたリブロース肉を160gで用意しているので、食べ応えはもちろん抜群だとか。シンプルに味わう「超厚切りリブロースかつ定食」以外にも、「超厚切りリブ鬼おろしポン酢ロースかつ定食」「超厚切りリブ味噌ロースかつ定食」を販売している。また大判唐揚げや海老フライとの盛合せ定食や、「超厚切りリブロースかつ丼」「うまトマ超厚切りリブロースかつ定食」などラインアップも充実。この機会にぜひ賞味してほしい考え。
［小売価格］
超厚切りリブロースかつ定食：1050円
超厚切りリブ鬼おろしポン酢ロースかつ定食：1150円
超厚切りリブ味噌ロースかつ定食：1150円
超厚切りリブロースかつ＆大判唐揚げ定食（マヨ付き）：1350円
超厚切りリブロースかつ＆海老フライ（1尾）定食：1250円
超厚切りリブロースかつ＆海老フライ（2尾）定食：1530円
超厚切りリブロースかつ丼：1050円
うまトマ超厚切りリブロースかつ定食：1290円
チーズうまトマ超厚切りリブロースかつ定食：1390円
単品 超厚切りリブロースかつ：750円
単品 うまトマ超厚切りリブロースかつ：990円
単品 チーズうまトマ超厚切りリブロースかつ：1090円
（すべて税込）
※持ち帰り可能。持ち帰りのみそ汁は、別途料金が必要となる
［発売日］6月24日（水）
松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp