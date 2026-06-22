ノエビアグループの常盤薬品工業は、メイクアップブランド「エクセル」から、失敗知らずの極軽仕上げ眉マスカラ「フェードブロウマスカラ」を、8月4日に発売する。発売日はメーカー出荷日となる。購入可能日は各店舗によって異なる。7月14日からエクセル公式オンラインショップ、Amazonで先行販売を開始する。

「フェードブロウマスカラ」は、眉マスカラが苦手な人でも簡単に使える、ふんわり軽やかな仕上がりを叶える“失敗知らず”の眉マスカラ。液がつきすぎたり、ムラになったりしやすい眉マスカラの不満点を見直し、誰でも自然で抜け感のある眉に仕上げる。

軽やかで柔軟性のある薄膜のコーティング剤が、眉毛1本1本に薄く均一に密着。毛流れのやわらかさを活かしながら、太くベタッと見えない自然な仕上がりを実現する。濃い眉にも薄い眉にもなじみ、眉の存在感をほどよくやわらげる。



「フェードブロウマスカラ」

細部まで計算されたコンパクトなひし形ブラシを採用。小回りが利くため地肌につきにくく、ブラシに液がつきすぎないため、細かな毛までムラなく均一に塗布が可能。寝ている毛もふんわり立ち上げ、立体感のある印象に仕上げる。

汗・皮脂・水に強いウォータープルーフ処方で、こすれにも強いスマッジプルーフタイプ。美しい仕上がりを長時間キープしながら、お湯で簡単にオフできる。

カラーは全4色展開。定番で使いやすいブラウン系「FB01（ナチュラルブラウン）」「FB02（キャメルブラウン）」と、眉毛の存在感をやわらげるトレンドの明るめカラー「FB03（ロゼブラウン）」「FB04（グレージュ）」。それぞれのカラーに合わせた微細なニュアンスパールを配合し、自眉の色を自然に抑えて、光をやわらかく反射。重たく見せず、トレンドの洗練された薄眉が叶う。

［小売価格］各1320円（税込）

［発売日］8月4日（火）

常盤薬品工業＝https://www.tokiwayakuhin.co.jp/cojp