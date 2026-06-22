超特急ユーキ、急性虫垂炎のためイベント欠席へ 復帰時期は「医師と相談の上、治療経過を見ながら」
【モデルプレス＝2026/06/22】超特急の公式サイトが、6月22日に更新された。ユーキ（村田祐基）が、急性虫垂炎のため6月23日以降のイベントを欠席することがわかった。
【写真】超特急メンバーにそっくりな女性アイドル
公式サイトでは「弊社所属 超特急メンバーのユーキが急性虫垂炎と診断されましたことをご報告申し上げます」と発表。「以降の復帰時期につきましては医師と相談の上、治療経過を見ながら改めてご報告させていただきます」と伝えた。
それを受け、23日開催の『KATE SHIBUYA meets 超特急 YUKI』、25日開催の『ユーキ（超特急）と話す、夢と表現のリアル。』を欠席することを報告。なお、「これ以降の予定に関しましては追ってのご報告とさせていただきます」としている。
最後には「この度は、いつも応援してくださっているファンの皆さま、関係各位の皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪の言葉を記し、「今後とも変わらぬご声援のほど、何卒宜しくお願い申し上げます」と結んでいる。（modelpress編集部）
超特急ユーキ 急性虫垂炎に関するご報告
いつも超特急へ温かい応援をいただき、誠にありがとうございます。
弊社所属 超特急メンバーのユーキが急性虫垂炎と診断されましたことをご報告申し上げます。以降の復帰時期につきましては医師と相談の上、治療経過を見ながら改めてご報告させていただきます。こちらを受けまして、直近で出演予定のイベント等は以下のように対応させていただきます。
＜欠席対応＞
2026年6月23日（火）『KATE SHIBUYA meets 超特急 YUKI』
2026年6月25日（木）『ユーキ（超特急）と話す、夢と表現のリアル。』
※これ以降の予定に関しましては追ってのご報告とさせていただきます。
6月23日（火）『KATE SHIBUYA meets 超特急 YUKI』に関しましては、カネボウ化粧品の公式からのご連絡をお待ちください。
6月25日（木）『ユーキ(超特急)と話す、夢と表現のリアル。』に関しましては、株式会社十字屋の公式からのご連絡をお待ちください。
この度は、いつも応援してくださっているファンの皆さま、関係各位の皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。今後とも変わらぬご声援のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。
2026年6月22日
株式会社SDR
【Not Sponsored 記事】
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◆超特急ユーキ、急性虫垂炎のためイベント欠席へ
公式サイトでは「弊社所属 超特急メンバーのユーキが急性虫垂炎と診断されましたことをご報告申し上げます」と発表。「以降の復帰時期につきましては医師と相談の上、治療経過を見ながら改めてご報告させていただきます」と伝えた。
最後には「この度は、いつも応援してくださっているファンの皆さま、関係各位の皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪の言葉を記し、「今後とも変わらぬご声援のほど、何卒宜しくお願い申し上げます」と結んでいる。（modelpress編集部）
◆全文
超特急ユーキ 急性虫垂炎に関するご報告
いつも超特急へ温かい応援をいただき、誠にありがとうございます。
弊社所属 超特急メンバーのユーキが急性虫垂炎と診断されましたことをご報告申し上げます。以降の復帰時期につきましては医師と相談の上、治療経過を見ながら改めてご報告させていただきます。こちらを受けまして、直近で出演予定のイベント等は以下のように対応させていただきます。
＜欠席対応＞
2026年6月23日（火）『KATE SHIBUYA meets 超特急 YUKI』
2026年6月25日（木）『ユーキ（超特急）と話す、夢と表現のリアル。』
※これ以降の予定に関しましては追ってのご報告とさせていただきます。
6月23日（火）『KATE SHIBUYA meets 超特急 YUKI』に関しましては、カネボウ化粧品の公式からのご連絡をお待ちください。
6月25日（木）『ユーキ(超特急)と話す、夢と表現のリアル。』に関しましては、株式会社十字屋の公式からのご連絡をお待ちください。
この度は、いつも応援してくださっているファンの皆さま、関係各位の皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。今後とも変わらぬご声援のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。
2026年6月22日
株式会社SDR
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