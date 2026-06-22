

計測機器を設置(瀬戸内市邑久町虫明)

瀬戸内海でカキが大量死した問題を受け、岡山県が海水の塩分の24時間計測を始めました。

こちらが海中の塩分を24時間計測する機器です。塩分を確認するにはその都度、現地に行ってのデータ回収が必要です。

岡山県は22日、瀬戸内市の邑久町漁業協同組合、備前市の伊里漁業協同組合と協力してこの機器を設置しました。

県の調査によりますと、2025年11月時点で産地によっては1年もののカキの約7割、2年もののカキの約8割が死にました。雨が少なく海中の塩分が高かったことが要因の一つと考えられるということです。

（岡山県水産研究所／中力健治 所長）

「2025年度のへい死については、塩分との関係が非常に高いということがある程度推察されている。へい死の原因究明やその先の低減に役立てていきたい」

県は11月ごろまでこの機器を海に設置する予定です。回収したデータは漁協などに伝え、リスク回避などに役立ててもらう方針です。

（邑久町漁業協同組合／松本正樹 組合長）

「産地としては流通先・加工先から生産量の安定を求められる。いくらかでもへい死に対して 抗うことができ、生産量を作っていく。そのための参考になるもの」