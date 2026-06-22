チャンスの時間…たくろう・きむらバンドのバンドマン時代に一同爆笑
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#366を６月21日（日）に無料放送した。
６月21日（日）放送の#366では、2025年の『M-１グランプリ』優勝でブレイク真っ最中のたくろう・きむらバンドにフォーカス。今後増えてくる“バラエティ色の強い企画”に備え、きむらバンドを今のうちに東京のバラエティに順応させる特別企画「きむらバンドが間に合わない」をお届け。スタジオには相方の赤木裕に加え、バッテリィズやオダウエダら同期芸人が集結。“間に合わ師”を自称する千鳥が、別室にいるきむらバンドの隠れた人間性やキャラクターを深掘りした。
赤木からの証言で、きむらバンドが大学時代に「サディスティック・ジョーカー」というバンドを組んでいたことが発覚。“タッティ”という名義でベースを担当していたきむらバンドは、当時のオリジナル曲『P＆I』を披露。『P＆I』に込められた意味を知り、スタジオで大悟が「激スベりしてそう」とつぶやく中、弾き語りで熱唱をはじめたきむらバンドだが、ノブがすかさず「止めてください！」と強制終了。ノブは「BLANKEY JET CITYも入れてます」と大悟からも「大パクリやん」とツッコミが入り、スタジオは爆笑。さらに、バッテリィズ・寺家からは「コンパで回すのがうますぎて、イニエスタって呼ばれているらしい」と裏回し能力の高さを物語るプライベートの“異名”も明かされた。しかし、「人間的なイタさはない」という同期芸人たちの証言に千鳥は「間に合わすのが手強い」「いい奴って難しい」と不穏な空気が漂いはじめて…。
また、「人間性を出して愛されキャラになること」が大事だという大悟の案により、きむらバンドの感情を引き出す荒療治を敢行。仕掛け人のオダウエダ・植田紫帆が楽屋に乱入。突然植田に取っ組み合いを仕掛けられたにもかかわらず、「俺だっていってやるよ」「受け止めてやる！お前のその全てをな！」と全力で応戦したきむらバンド。予想とは異なる展開にノブは「一回止めよう」と中断を呼びかけ、大悟は「全然見たいのと違う」「乗っかるんだ」と困惑。続いて、ギャグを披露しようとするきむらバンドに対してスタジオからヤジを飛ばし、意図的に邪魔をするという試練を与える。度重なる妨害についにイライラを募らせたきむらバンドは、「見とけ！」「そこどこなん？」とようやく感情をあらわに。スタジオ一同が「やりました！」と歓喜の声を上げたが、その後、きむらバンドのもとに元ムエタイチャンピオンが現れて……？相方の赤木も「こんな本心で喋っているきむらさんを見たのは初めて」と驚きの表情を見せた衝撃の結末とは？
番組ではさらに、喫煙所でゲストに相談を持ちかけられた大悟が、どんなアドバイスをして、その間に何本のタバコを吸うのかを検証する定番企画「大悟の人間性検証ドッキリ！」を放送。今回の仕掛け人には、フリーウンサーの増田紗織が登場。増田アナは「いつか結婚したいなとは思うんですけど……理想の人に出会える気がしない」と切実な恋愛相談を持ちかける。「激務な人」「手を洗って水滴が蛇口に跳ねたらすぐ拭いてくれる人」「家に帰ってきてすぐに靴をしまってくれる人」といった増田アナの極端に高い理想に対し、大悟は「しょうもないやろ、そんな奴」「理想は理想やろうけど、あなたが見てこなかったものを見させてくれることもない」とバッサリ。
また、「“この人が一番！”みたいな経験もなくて……」と悩む増田アナに対し、大悟は「たぶん子どもの頃から、順序を全部踏んできた子やと思う」と鋭く分析。増田アナが思わず「そうです。すごい……」と驚くと、続けて「ワシは子どもの頃から、家帰って手洗ったことないけど、１回も風邪を引いたことない」「セオリー通りにやらなくてもいけることってある」と自身を例にしてアドバイス。「それを見せてくれる男がいたら、たぶん楽しくなると思う」「たまには自分の思ったルールをちょっと破ってみても面白いんじゃないんかな」と深い金言を連発。増田アナも「自分がいかに狭い世界で生きてきたのかなって思いました」と感銘を受けた、大悟の恋愛相談の全貌は、放送後７日間、無料で見逃し視聴が可能。
（C）AbemaTV, Inc.
６月21日（日）放送の#366では、2025年の『M-１グランプリ』優勝でブレイク真っ最中のたくろう・きむらバンドにフォーカス。今後増えてくる“バラエティ色の強い企画”に備え、きむらバンドを今のうちに東京のバラエティに順応させる特別企画「きむらバンドが間に合わない」をお届け。スタジオには相方の赤木裕に加え、バッテリィズやオダウエダら同期芸人が集結。“間に合わ師”を自称する千鳥が、別室にいるきむらバンドの隠れた人間性やキャラクターを深掘りした。
また、「人間性を出して愛されキャラになること」が大事だという大悟の案により、きむらバンドの感情を引き出す荒療治を敢行。仕掛け人のオダウエダ・植田紫帆が楽屋に乱入。突然植田に取っ組み合いを仕掛けられたにもかかわらず、「俺だっていってやるよ」「受け止めてやる！お前のその全てをな！」と全力で応戦したきむらバンド。予想とは異なる展開にノブは「一回止めよう」と中断を呼びかけ、大悟は「全然見たいのと違う」「乗っかるんだ」と困惑。続いて、ギャグを披露しようとするきむらバンドに対してスタジオからヤジを飛ばし、意図的に邪魔をするという試練を与える。度重なる妨害についにイライラを募らせたきむらバンドは、「見とけ！」「そこどこなん？」とようやく感情をあらわに。スタジオ一同が「やりました！」と歓喜の声を上げたが、その後、きむらバンドのもとに元ムエタイチャンピオンが現れて……？相方の赤木も「こんな本心で喋っているきむらさんを見たのは初めて」と驚きの表情を見せた衝撃の結末とは？
番組ではさらに、喫煙所でゲストに相談を持ちかけられた大悟が、どんなアドバイスをして、その間に何本のタバコを吸うのかを検証する定番企画「大悟の人間性検証ドッキリ！」を放送。今回の仕掛け人には、フリーウンサーの増田紗織が登場。増田アナは「いつか結婚したいなとは思うんですけど……理想の人に出会える気がしない」と切実な恋愛相談を持ちかける。「激務な人」「手を洗って水滴が蛇口に跳ねたらすぐ拭いてくれる人」「家に帰ってきてすぐに靴をしまってくれる人」といった増田アナの極端に高い理想に対し、大悟は「しょうもないやろ、そんな奴」「理想は理想やろうけど、あなたが見てこなかったものを見させてくれることもない」とバッサリ。
また、「“この人が一番！”みたいな経験もなくて……」と悩む増田アナに対し、大悟は「たぶん子どもの頃から、順序を全部踏んできた子やと思う」と鋭く分析。増田アナが思わず「そうです。すごい……」と驚くと、続けて「ワシは子どもの頃から、家帰って手洗ったことないけど、１回も風邪を引いたことない」「セオリー通りにやらなくてもいけることってある」と自身を例にしてアドバイス。「それを見せてくれる男がいたら、たぶん楽しくなると思う」「たまには自分の思ったルールをちょっと破ってみても面白いんじゃないんかな」と深い金言を連発。増田アナも「自分がいかに狭い世界で生きてきたのかなって思いました」と感銘を受けた、大悟の恋愛相談の全貌は、放送後７日間、無料で見逃し視聴が可能。
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