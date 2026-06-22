現代美術家・横尾忠則氏、救急搬送を報告「身体が前に動かない」
現代美術家の横尾忠則氏（89）が22日、自身のXを更新。救急搬送されたことを明かした。
【写真】娘と2ショット！親子初の大規模競作を行った横尾忠則
横尾氏は「先週だったか、久し振りで、何年振り？いや何ヶ月振りかで救急車に乗せられて病院に搬送された。車中のベッドが硬くて背中が痛い。サイレンのピポーピポーが耳ざわり。さて何回ぐらい救急車に乗ったかな？」とつづった。
続けて「アトリエで、さあ帰ろうと思ったら身体が前に動かない。ソファーに倒れるしかない。その内救急隊がドヤドヤとやってきて「玄関まで歩けますか？」「イヤ、歩けません」「デワ」と言って4人位で抱きかかえられながら、タンカに乗せられて、救急車へ」「「さあ着きましたよ、病院に」と救急車へ。すぐ心電図の検査。次は採血と点滴。このパターンは何度か体験して、慣れている」などと伝えている。
【横尾忠則】
1936年兵庫県生まれ。72年にニューヨーク近代美術館で個展。その後もパリ・ベネチア・サンパウロの世界3大ビエンナーレに招待出品。アムステルダムのステデリック美術館、パリのカルティエ財団現代美術館、東京都現代美術館、東京国立博物館など世界各国の美術館で多数の個展を開催。2012年神戸に横尾忠則現代美術館が開館。2013年香川県 豊島に豊島横尾館が開館。2000年ニューヨークアートディレクターズクラブ殿堂入り。2015年高松宮殿下記念世界文化賞受賞。2023年文化功労者、日本芸術院会員。作品はニューヨーク近代美術館、大英博物館など世界各国の主要美術館に収蔵されている。
【写真】娘と2ショット！親子初の大規模競作を行った横尾忠則
横尾氏は「先週だったか、久し振りで、何年振り？いや何ヶ月振りかで救急車に乗せられて病院に搬送された。車中のベッドが硬くて背中が痛い。サイレンのピポーピポーが耳ざわり。さて何回ぐらい救急車に乗ったかな？」とつづった。
続けて「アトリエで、さあ帰ろうと思ったら身体が前に動かない。ソファーに倒れるしかない。その内救急隊がドヤドヤとやってきて「玄関まで歩けますか？」「イヤ、歩けません」「デワ」と言って4人位で抱きかかえられながら、タンカに乗せられて、救急車へ」「「さあ着きましたよ、病院に」と救急車へ。すぐ心電図の検査。次は採血と点滴。このパターンは何度か体験して、慣れている」などと伝えている。
1936年兵庫県生まれ。72年にニューヨーク近代美術館で個展。その後もパリ・ベネチア・サンパウロの世界3大ビエンナーレに招待出品。アムステルダムのステデリック美術館、パリのカルティエ財団現代美術館、東京都現代美術館、東京国立博物館など世界各国の美術館で多数の個展を開催。2012年神戸に横尾忠則現代美術館が開館。2013年香川県 豊島に豊島横尾館が開館。2000年ニューヨークアートディレクターズクラブ殿堂入り。2015年高松宮殿下記念世界文化賞受賞。2023年文化功労者、日本芸術院会員。作品はニューヨーク近代美術館、大英博物館など世界各国の主要美術館に収蔵されている。