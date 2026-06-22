今月、山形市に住む６０代の女性が副業関連の広告をきっかけに、電子マネーおよそ２１万４０００円分をだましとられる特殊詐欺被害に遭いました。

警察によりますと、今月上旬、山形市に住む６０代の女性は、TikTokで副業関連の広告を見つけ、商品包装の内職を始めることにしたということです。

そして、この広告を通じてLINEでつながった相手から、「商品の発送に数日かかるので、その間にできる仕事をしないか」「特定の配信動画をスクリーンショットして送るだけで報酬を得られる」などと副業を勧められ、これに応じることにしました。

副業はTelegramを使用して行われ、その報酬は専用のサイト上で確認でき、２００万円以上稼いでいるように見えたということです。

■複数回に渡り“サービス料”送信するも・・・

出金しようとしたところ、女性はTelegramアカウント「伊藤○○」や「税務責任者No.2高橋○○」などから、「出金するためのサービス料として、出金額の１０％をPayPayで払ってください」などと言われ、指定されたアカウントに複数回に渡りPayPayを送信しました。

しかし、一向に出金できなかったため、女性は友人に相談し、被害に気付きました。

警察は、これは「架空料金請求詐欺」という手口の特殊詐欺だとして「簡単に稼げる」という言葉や「SNS上の副業」に注意するよう呼びかけています。