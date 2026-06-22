気象庁の発表によりますと、台風7号（メーカラー）は22日午後3時45分現在、非常に強い勢力で、フィリピンの東を1時間に15kmの速さで西北西に進んでいます。中心気圧は935ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50m、最大瞬間風速70mとなっています。

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今後、非常に強い勢力を保ったまま、24日（水）には沖縄の南まで進んでくる見込みです。

この台風とともに警戒すべきは梅雨前線です。九州付近に停滞する梅雨前線に台風からの暖かく湿った空気が流れ込むことで活動が活発になり、大雨をもたらす可能性もあります。

今後の気象情報に注意してください。

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▼台風7号周辺の雨風シミュレーション

▼日本列島周辺の雨風シミュレーション

▼主要都市の16日先までの天気

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2026年06月22日15時45分発表

22日15時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ 非常に強い

存在地域 フィリピンの東

中心位置 北緯17度50分 (17.8度)

東経127度00分 (127.0度)

進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)

中心気圧 935 hPa

中心付近の最大風速 50 m/s (95 kt)

最大瞬間風速 70 m/s (135 kt)

25m/s以上の暴風域 全域 110 km (60 NM)

15m/s以上の強風域 北側 280 km (150 NM)

南側 220 km (120 NM)

23日03時の予報

種別 台風

強さ 非常に強い

存在地域 フィリピンの東

予報円の中心 北緯18度30分 (18.5度)

東経125度50分 (125.8度)

進行方向、速さ 西北西 15 km/h (7 kt)

中心気圧 925 hPa

中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)

最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)

予報円の半径 65 km (35 NM)

暴風警戒域 全域 175 km (95 NM)

23日15時の予報

種別 台風

強さ 非常に強い

存在地域 フィリピンの東

予報円の中心 北緯19度20分 (19.3度)

東経125度00分 (125.0度)

進行方向、速さ 北西 10 km/h (6 kt)

中心気圧 925 hPa

中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)

最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)

予報円の半径 95 km (50 NM)

暴風警戒域 全域 200 km (110 NM)

24日15時の予報

種別 台風

強さ 非常に強い

存在地域 沖縄の南

予報円の中心 北緯20度40分 (20.7度)

東経124度35分 (124.6度)

進行方向、速さ 北 ゆっくり

中心気圧 950 hPa

中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)

最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)

予報円の半径 155 km (85 NM)

暴風警戒域 全域 260 km (140 NM)

25日15時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 沖縄の南

予報円の中心 北緯22度50分 (22.8度)

東経125度05分 (125.1度)

進行方向、速さ 北 ゆっくり

中心気圧 970 hPa

中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)

最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)

予報円の半径 220 km (120 NM)

暴風警戒域 全域 310 km (170 NM)

26日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 沖縄の南

予報円の中心 北緯25度30分 (25.5度)

東経126度40分 (126.7度)

進行方向、速さ 北北東 15 km/h (8 kt)

中心気圧 985 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)

最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)

予報円の半径 280 km (150 NM)

暴風警戒域 全域 350 km (190 NM)

27日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 九州の南

予報円の中心 北緯30度50分 (30.8度)

東経131度25分 (131.4度)

進行方向、速さ 北東 30 km/h (17 kt)

中心気圧 992 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 460 km (250 NM)



このシミュレーション画像は予想のひとつで、今後変わる可能性があります。気象庁から発表される台風情報に注意してください

このシミュレーション画像は予想のひとつで、今後変わる可能性があります。気象庁から発表される台風情報に注意してください