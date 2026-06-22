Berryz工房で活躍の徳永千奈美さん、11年ぶり登場 嗣永桃子さんの現状もちらり明かす「調子どう？みたいな」
Berryz工房（無期限活動停止中）のタレント・夏焼雅（33）が22日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、徳永千奈美さん（34）が登場した。徳永さんは「見てもらうための撮影は2015年ぶりだと思う」と言い、11年ぶりに貴重な姿となった。
【動画】徳永千奈美さん、11年ぶりにメディア出演 夏焼雅と貴重トーク続々
Berryz工房は、2015年3月に無期限活動停止。徳永さんは「そのあと留学に結構長いこと行って、コロナ禍で帰ってきて、そこから芸能活動を再開することもなく、英語を学んだから、英語を使う職場に自分で就職活動みたいなことをして、お仕事をしていた」と説明。さらに「4歳の母親を一応やらせてもらってるんですけど」と近況を語った。
すっかり大人になり、徳永さんは「本当にこのYouTubeをね、もちろんファンの方にも見てほしいんですけど、当時のスタッフさんにも見てほしくて」としみじみ。夏焼とともに「見てます？」「コメントください」と呼びかけた。
グループ活動当時の裏話や、メンバーの現在についても語った。夏焼が「ちーはほんとにいろんなメンバーと会うよね？」と向けると、徳永さんは「でも、（菅谷）梨沙子とも7〜8年ぶりぐらいに会って、（須藤）茉麻はそのドッキリ（再会）の時に久しぶりに会ったし、熊井（友理奈）ちゃんも連絡たまにとるけど、会えてない会ってない」と言及。
さらに、徳永さんは「桃（嗣永桃子）は“ビジネスパートナー”としてだから1年に1回年賀状のやりとりの仲なんだけど」と続け、夏焼が「本当？会ってるイメージだった」と反応。徳永さんは「会わないっていうか、必要なときは連絡とるけど、調子どう？みたいな」と答えた。また、清水佐紀さんとは家が近く「（スーパーで）うちの息子に毎回お菓子買ってくれる」とほっこりエピソードを明かした。
ファンからは「千奈美が千奈美すぎる全く変わってない」「梨沙子やももちの話が出てきて嬉しい」「伝家の宝刀『桃はビジネスパートナー』も聞けて大満足」「もしもの話でも7人で集まったらなんて話も嬉しい」「いつか桃子の姿も見られると嬉しいです」など、多数のコメントが寄せられている。
【動画】徳永千奈美さん、11年ぶりにメディア出演 夏焼雅と貴重トーク続々
Berryz工房は、2015年3月に無期限活動停止。徳永さんは「そのあと留学に結構長いこと行って、コロナ禍で帰ってきて、そこから芸能活動を再開することもなく、英語を学んだから、英語を使う職場に自分で就職活動みたいなことをして、お仕事をしていた」と説明。さらに「4歳の母親を一応やらせてもらってるんですけど」と近況を語った。
グループ活動当時の裏話や、メンバーの現在についても語った。夏焼が「ちーはほんとにいろんなメンバーと会うよね？」と向けると、徳永さんは「でも、（菅谷）梨沙子とも7〜8年ぶりぐらいに会って、（須藤）茉麻はそのドッキリ（再会）の時に久しぶりに会ったし、熊井（友理奈）ちゃんも連絡たまにとるけど、会えてない会ってない」と言及。
さらに、徳永さんは「桃（嗣永桃子）は“ビジネスパートナー”としてだから1年に1回年賀状のやりとりの仲なんだけど」と続け、夏焼が「本当？会ってるイメージだった」と反応。徳永さんは「会わないっていうか、必要なときは連絡とるけど、調子どう？みたいな」と答えた。また、清水佐紀さんとは家が近く「（スーパーで）うちの息子に毎回お菓子買ってくれる」とほっこりエピソードを明かした。
ファンからは「千奈美が千奈美すぎる全く変わってない」「梨沙子やももちの話が出てきて嬉しい」「伝家の宝刀『桃はビジネスパートナー』も聞けて大満足」「もしもの話でも7人で集まったらなんて話も嬉しい」「いつか桃子の姿も見られると嬉しいです」など、多数のコメントが寄せられている。