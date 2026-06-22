立ち技格闘技「KNOCKOUT」は22日、都内で「KNOCK OUT.67〜KNOCK OUT SUMMER JAM in OSAKA」（8月8日、タケダハムはびきのコロセアム）の対戦カードを発表した。

KNOCK OUT−BLACKバンタム級3分3RでK―1で活躍していた壬生狼一輝から改名した一輝（24＝若獅子会館）と小島慎太（24＝KINGS）の対戦が決まった。大阪に由来してグリコのTシャツ、短パンで登場。グリコポーズを決めた一輝は「お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。やる気！元気！一輝！の一輝です。2年8カ月ぶりの復帰戦。KNOCKOUTの公式サイトに応募したら、大阪大会、大阪に住んでるから、どうですかとわしに任せとけと参戦決めました。大阪でわしがでかい花火ぶち上げます」と笑いを誘った。

山口元気代表に「福岡県同士の対決だな」と突っ込まれると「そうじゃろ」というと、「大仁田さんの邪道魂を継いでいる」と尊敬する邪道・大仁田のまねをし「ファイヤー」と叫び声。改名したが大仁田魂は継続かと聞かれると「継続中じゃー、2年半ぶりで忘れてた。記者会見しっかり見とけばよかった。わしもどんな感じだったか」と苦笑い。今回の復帰には「復帰を決めたの1年前に戦っているときが一番自分らしいと。練習して、わしも結婚もして、子供もできて、大五郎に飯を食わせないといけない。今回、KNOCKOUTはめちゃくちゃ一番盛り上がってるから復帰させてもらった」と説明。「小島選手、アグレッシブでKO率も高い。大阪で九州男児のバチバチのぶつかり合い見せれると思うので期待してほしい」とやる気。壬生狼を捨てた理由には「大人の事情です」と明言を避けた。

引退中は「この2年間、引退して修行をしていた。それはいろいろじゃ」とこちらも言葉を濁した。復帰しての目標は「親父としてファイターとして子供に姿を見せたい。よくわからない」と笑わせる。尊敬する大仁田厚が引退して復帰を繰り返したが、「そういうことじゃ。わしは何回も引退しないが、大仁田さんが7回引退しているが7回復帰しているのでそこを継いで」と笑顔。「ファンの皆さん、ホントに長らくお待たせしました。記者会見、戦う姿をどんどん見せていく」と強気に話した。