旭川の女子高校生転落、殺害事件の裁判で、旭川地裁は内田梨瑚被告に懲役27年の判断を示しました。しかし、判決文の読み上げ途中、男が廷内に侵入し暴れたため、裁判は休廷しています。

旭川市の無職・内田梨瑚被告（23）は、懲役23年の実刑判決を受けて服役中の受刑者の女（21・事件当時19）と共謀して、女子高校生（当時17）を車で監禁した上、服を脱がせて撮影。

さらに橋の欄干に座らせ、「死ねや」「落ちろ」などと言って川に転落させ、殺害した罪などに問われています。

これまでの公判で検察側は、暴行や脅迫を繰り返し、転落まで追い詰めた一連の行為そのものが殺人にあたるとして、懲役27年を求刑。内田被告は「殺意は全くありません。橋から落下させてもいません」などと証言し、「殺人罪は成立しない」と主張していました。

きょうの判決公判で、旭川地裁は懲役27年の実刑判決を言い渡しました。

その後、判決理由の読み上げ途中で廷内に男が侵入。「この判決じゃ報われねえぞ」「死ねや」と叫ぶなどしたため、裁判所に警察官が臨場し、裁判は現在、休廷しています。