立ち技格闘技「KNOCKOUT」は22日、都内で「KNOCK OUT.67〜KNOCK OUT SUMMER JAM in OSAKA」（8月8日、タケダハムはびきのコロセアム）の対戦カードを発表した。

KNOCK OUT−BLACK66・0キロ契約3分3Rは中島玲（27＝KNOCKOUTクロスポイント渋谷/ハイブリットアカデミー）と桜井博（45＝多田ジム）と対戦が決まった。

会見した中島は「今回の相手は1回スパーしたことがあった。その時、ユリアンとやってから、似てるなと思って、その時は左フックで失神させた。試合組まれたということは向こうは勝てる自信あると思うので、今度は大の字じゃなくくの字で失神させます」と意気込む。今後の展望には「この前も勝ったが、みんなから求められてるのがKOだし、求められてるものが見せられてない。大阪大会で頑張らないとプロとして次はない。勝ち方が問われる試合でスタートラインに戻れるようにKOで勝ちたい」と決意を新たにした。

対戦相手の攻略方法には「攻略というより生物的に俺の方が強いので、なめんなよ。久しぶりにめちゃイライラする」と怒りをあらわにした。連敗脱出して焦りは「過去は変えられないが、これからの試合次第であの時の負けがあってよかったと思ってもらえるようにしたい。過信でなく天才と信じて人一倍努力するし、成績は変えられないがあのときがよかったとやっていく」と必死に練習をこなしているという。「8月8日は相手が大の字か、くの字で倒れるので楽しみしてください」とKO宣言で締めくくった。