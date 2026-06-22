【FIFAワールドカップ2026】チュニジア代表 0−4 日本代表（日本時間6月21日／モンテレイ・スタジアム）

【映像】海外メディア脱帽の「美しすぎるダイレクトパス」（実際の様子）

日本のエースが見せつけたのは、鮮やかなゴールだけではなかった。FW上田綺世が披露した美しすぎる“絶品アシスト”に、世界のスポーツメディアからも称賛の声が殺到している。

日本代表は日本時間6月21日、FIFAワールドカップ2026のグループF第2節でチュニジア代表と対戦。アジア勢として大会史上最多得点差となる4−0の歴史的大勝を飾った。

この試合で絶対的な主役となったのが、CFでスタメン出場したエースの上田だ。31分には相手DFの股を抜く弾丸ミドルシュート、83分には滞空時間の長い強烈なヘディングで2ゴールをマーク。ただ、世界中のサッカーファンや識者の度肝を抜いたのはフィニッシュだけではない。69分に生まれたMF伊東純也への絶妙なアシストも実に見事だった。

MF田中碧から鋭い縦パスが入ると、敵陣で上田は横に動きながら右足で柔らかいダイレクトパス。ふわりと浮かせたボールで相手DFたちを完全に惑わせると、裏のスペースへ猛スピードで走り込んだ伊東の足元へ完璧にピタリと通し、そのまま日本の3点目を演出したのだ。

「ダイレクトパスでチュニジア守備陣全体を切り裂いた」

このワールドクラスのアシストには、各国の有力スポーツメディアも即座に反応。英公共放送『BBC』は「とても、とても簡単だ。上田綺世の素晴らしいワンタッチパスがチュニジアの守備陣全体を無力化し、伊東純也が走り込んで低いシュートを押し込んだ。日本は絶好調だ」と速報。試合解説を務めたチャーリー・アダム氏（元スコットランド代表MF）も「見事だ。コーチングの観点から見ても素晴らしいゴール。伊東が内側に入り込み、非常に良い形になった。日本の見事なプレー。これで勝負ありだ」と手放しで絶賛した。

また、米スポーツ専門局『ESPN』は「ゴォォォォォォル！ 伊東が日本の3点目を決めた！ 田中、上田、伊東と繋がって右下隅へと流し込んだ！ 日本のサポーターは熱狂している！」と大興奮の様子で報じた。

さらに、スペイン紙『MARCA』が「日本のゴラッソォォォォォォ!!!!! 田中からのパスに背を向けた上田が現れ、伊東の走る先へダイレクトで落とした」と興奮気味に伝えれば、イタリア紙『Gazzetta dello Sport』も「伊東純也、君の番だ！ 上田がダイレクトパスでチュニジア守備陣全体を切り裂いた。そこに伊東が走り込んで正確に決めた。日本はなんてスペクタクルなんだ」と熱狂的な速報を打っている。

先制点を含めて全4ゴールに絡んで文句なしのプレーヤー・オブ・ザ・マッチに輝いた上田の活躍もあり、勝点を4に伸ばした日本代表。得失点差でオランダ代表に次ぐグループFの2位につけ、6月26日の第3節では現在3位のスウェーデン代表と激突する。

（FIFAワールドカップ2026）

