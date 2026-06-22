元モー娘。飯田圭織、旬の食材使った子ども2人分の弁当公開「彩りと栄養の両立ができてて理想的」「愛情がぎゅっと詰まってる」の声
【モデルプレス＝2026/06/22】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が6月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたちへの手作り弁当を公開した。
【写真】44歳元モー娘。「毎日丁寧に作ってるのすごい」彩り豊かな2人分の弁当
飯田は「月曜日のお弁当」と記し、子ども2人分のお弁当の写真を投稿。「旬のアスパラと鳥ささみのオイスターソース炒め」をメインに、ゆで卵、マカロニサラダ、ブロッコリーなどが彩りよく盛り付けられた季節感のあるお弁当を披露している。
また、個包装のチーズとフルーツケースに入ったぶどうも並んでおり、「今日も暑くなるみたい」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「彩りと栄養の両立ができてて理想的」「絶対おいしいやつ」「毎日丁寧に作ってるのすごい」「愛情がぎゅっと詰まってる」「見習いたい」などの声が上がっている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】44歳元モー娘。「毎日丁寧に作ってるのすごい」彩り豊かな2人分の弁当
◆飯田圭織、旬の食材使ったお弁当披露
飯田は「月曜日のお弁当」と記し、子ども2人分のお弁当の写真を投稿。「旬のアスパラと鳥ささみのオイスターソース炒め」をメインに、ゆで卵、マカロニサラダ、ブロッコリーなどが彩りよく盛り付けられた季節感のあるお弁当を披露している。
◆飯田圭織の投稿に「彩りと栄養の両立ができてて理想的」の声
この投稿に、ファンからは「彩りと栄養の両立ができてて理想的」「絶対おいしいやつ」「毎日丁寧に作ってるのすごい」「愛情がぎゅっと詰まってる」「見習いたい」などの声が上がっている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】