1児の母・高垣麗子、娘へ作った曲げわっぱ弁当公開 1段弁当に戻した微笑ましい理由も「詰め方プロ級」「愛情が伝わってくる」の声
【モデルプレス＝2026/06/22】モデルの高垣麗子が6月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの曲げわっぱ弁当を公開した。
【写真】46歳ママモデル「彩りもバランスも完璧」蓮根はさみ焼き・人参入り甘酒卵焼きなどの曲げわっぱ弁当
高垣は「本日のお弁当」と添え、曲げわっぱに詰めた手作り弁当の写真を投稿。鰹節と焼き海苔を乗せた雑穀米をはじめ、蓮根のはさみ焼き、人参入りの甘酒卵焼き、枝豆などを丁寧に詰めた弁当を披露した。
また、娘からのリクエストで、最近は2段弁当から1段弁当に戻していることも報告。理由について「量は足りないけど早く食べ終わってお昼休みにいっぱい遊びたい！！」と娘が話したという微笑ましいエピソードを明かし、「もしや、おむすびやサンドイッチの方が手軽なのかな…」と記している。
さらに、「あまり油っぽいものはいらない」「曲げわっぱはお米が美味しい」「できれば海苔は美味しい海苔だと嬉しい」と娘の好みも明かし、「今週も楽しんできてね〜」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃ美味しそう」「曲げわっぱの詰め方がプロ級」「娘ちゃんのエピソードが可愛すぎる」「娘さんへの愛情が伝わってくる」「こんなお弁当羨ましい」「彩りもバランスも完璧」などの声が上がっている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳ママモデル「彩りもバランスも完璧」蓮根はさみ焼き・人参入り甘酒卵焼きなどの曲げわっぱ弁当
◆高垣麗子、小学生娘への曲げわっぱ弁当披露
高垣は「本日のお弁当」と添え、曲げわっぱに詰めた手作り弁当の写真を投稿。鰹節と焼き海苔を乗せた雑穀米をはじめ、蓮根のはさみ焼き、人参入りの甘酒卵焼き、枝豆などを丁寧に詰めた弁当を披露した。
さらに、「あまり油っぽいものはいらない」「曲げわっぱはお米が美味しい」「できれば海苔は美味しい海苔だと嬉しい」と娘の好みも明かし、「今週も楽しんできてね〜」とつづっている。
◆高垣麗子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃ美味しそう」「曲げわっぱの詰め方がプロ級」「娘ちゃんのエピソードが可愛すぎる」「娘さんへの愛情が伝わってくる」「こんなお弁当羨ましい」「彩りもバランスも完璧」などの声が上がっている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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