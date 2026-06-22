

移住セミナー「瀬戸内暮らし」バナー（提供：香川県）

岡山県と香川県は、関東圏在住で移住を検討している人や、海暮らしに興味・関心のある人などに向け、7月26日に東京で連携移住セミナー「瀬戸内暮らし」を開催します。会場参加・オンライン参加を募集しています。

移住セミナーは「海の近くでの暮らし」がテーマ。関東からの先輩移住者2人（栃木県→岡山・備前市、東京都→香川・三豊市）をゲストに招き、移住のきっかけや海辺での生活の魅力について話を聞いたり、参加者同士で座談会（※会場参加の人のみ）をしたりするものです。参加費は無料です。

会場は東京・港区の「とっとり・おかやま新橋館」2階です。募集人数は会場参加15人(要申込)、オンライン参加に人数の上限はありません。申し込みは専用フォームから行います。締め切りは7月23日正午です。

会場での参加者には、さぬきうどんとオリジナルタンブラーがプレゼントされます。

〈問い合わせ先〉

岡山県県民生活部 中山間・地域振興課 086-226-7862

香川県政策部 地域活力推進課 087-832-3125