ソニー・INZONEのゲーミングヘッドセット「INZONE H9 II」と、ゲームイベント「League The k4sen」がコラボレーションした「INZONE H9II LTK 2026 LIMITED EDITION」が、ZETA DIVISION STOREで受注販売されている。価格は41,800円。受注期間は7月1日23時59分までで、製品は9月下旬頃から順次発送。

なお、数量限定のため、受注期間中でも用意数に到達した場合は販売を終了する。

プロeスポーツチームに所属するストリーマー・k4senのユニークな視点や発想を、ZETA DIVISIONの制作チームと共に具現化していく配信シリーズ「The k4sen」。そのなかで誕生した「League the k4sen(LTK)」は、ライオットゲームズが開発・運営するゲーム「リーグ・オブ・レジェンド(LoL)」を採用したリーグ形式のシリーズとなっている。

今回のコラボモデルでは、「LTKの世界観を体現したオリジナルデザイン」に仕上げられており、このために書き下ろされたオリジナルデザインがヘッドセットのハウジングやヘッドバンドにあしらわれる。

ベースモデルのINZONE H9 IIは、2025年9月に発売されたゲーミングヘッドセット。プロeスポーツチーム・Fnaticと共同開発されたモデルで、前モデル「INZONE H9」からドライバーユニットやマイク、ヘッドバンドなどが刷新されている。