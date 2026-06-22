【がっつり旨すぎて箸止まらない！】なすとお肉の大満足「ご馳走そうめん」

暑い日に食べたくなるそうめん。でも、そうめんだけだと「なんだかもの足りない…」と感じることも多いのでは？そんなときは、旬のなすと肉を合わせたご馳走そうめんがおすすめ！なすのとろっとした食感と肉の旨みが加わることで、いつものそうめんががっつり麺に大変身。今日ご紹介する3品、ぜひ試してみてくださいね。

▼ごま油と唐辛子が食欲をそそる「ピリ辛つけ汁そうめん」

ごま油で炒めたなすと豚肉を麺つゆと合わせた、ピリ辛のつけ汁スタイル。つけて食べることで、なすのとろみが麺にしっかり絡み、暑い日でもするっとおいしく食べられます。寒い季節には薄めてかけ汁にするのも◎。

▼揚げなすと肉味噌がやみつき！「肉味噌なすそうめん」

揚げたなすに熱々の肉味噌をたっぷりのせた、こっくりとしたぶっかけスタイル。大葉と小ねぎを添えることで見た目も鮮やか。家族が口を揃えてよろこぶ、ご馳走感たっぷりの一品です。

▼夏野菜をたっぷり使った「和風そぼろそうめん」

鶏ひき肉となす、いんげん、にんじんをごま油で炒め、しょうゆベースで味付けした和風そぼろをのせるレシピ。さっぱりとした中にも旨みがしっかりあって、夏野菜の大量消費にもぴったりです。





なすを使った3つのごちそうそうめん、いかがでしたか？ピリ辛つけ汁・肉味噌ぶっかけ・和風そぼろと、味わいの違う3品をご紹介しました。その日の気分で選んで、夏のそうめんをもっと楽しんでみてください。