中川安奈、すっぴん＆タンクトップで“生活感マックス” 有吉弘行が絶賛「めっちゃいい」
元NHKのフリーアナウンサー中川安奈が、21日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『有吉クイズ』（深0：40）に出演。紅しょうが・熊元プロレスと“モーニングルーティン”を比較する企画「熊プロ＆中川安奈モーニングルーティンQ」内で、生活感マックスな姿を披露した。
【動画】超アップで！中川安奈、すっぴん＆タンクトップ姿を披露
朝起きてから、自宅を出るまでの様子を定点撮影する同企画。自宅ソファーに、すっぴん、タンクトップ姿で登場した中川に、有吉弘行が「めっちゃいいな」と絶賛。洋楽をかけながら、朝支度をする姿に、せいやも「これこれ！これを見たいのよ」と声をはずませるも、熊プロが「全然違いますよ！これおかしいですよ！」と自身の内容との違いを訴えた。
その後も“普段通りの姿”を見せる中川に、出演者たちからは「美しい」「セクシー」「こんな近く映してくれる」「近いのがいいよね」「ありがとうございます」「これは再生回数伸びますね」などの声が上がっていた。
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朝起きてから、自宅を出るまでの様子を定点撮影する同企画。自宅ソファーに、すっぴん、タンクトップ姿で登場した中川に、有吉弘行が「めっちゃいいな」と絶賛。洋楽をかけながら、朝支度をする姿に、せいやも「これこれ！これを見たいのよ」と声をはずませるも、熊プロが「全然違いますよ！これおかしいですよ！」と自身の内容との違いを訴えた。
その後も“普段通りの姿”を見せる中川に、出演者たちからは「美しい」「セクシー」「こんな近く映してくれる」「近いのがいいよね」「ありがとうございます」「これは再生回数伸びますね」などの声が上がっていた。