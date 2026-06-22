高市総理の専用車がセンチュリーSUVに　トヨタ最高級車で「走る執務室」の価格は2700万円

高市総理大臣が使用する公用車が、きょうから新しくなりました。

高市総理の新しい公用車は、トヨタ・センチュリーの黒色スポーツタイプ多目的車＝SUVで、快適な乗り心地から「走る執務室」（トヨタ自動車ホームページより）と呼ばれています。

トヨタ自動車の最高級ブランドである従来の「センチュリー」セダンタイプから新調されました。

関係者によりますと、公用車の新調は、高市総理の就任前から話が進んでいて、高市総理の意向が反映されたものではないということです。

高市総理は、きょう初めて新しい公用車に乗車し、国会での論戦に向かいました。

トヨタ自動車のホームページによると、センチュリーのSUVタイプは、「すべては後席にお座りになる方のために」としてオート電動格納式ステップや、大きく開くリアドア、ノートパソコンを広げられる回転格納式テーブル、ヒーター付き電動オットマン、マッサージ機能、フルフラットシート、大型ディスプレイなどを装備。

「走る執務室として快適な環境を整えました」としている。一般車両価格は2700万円（税込）。