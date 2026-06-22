スーパー戦隊シリーズの数々の作品でスーツアクターとして活躍した、俳優の清家利一さんが死去したことが分かりました。５９歳でした。

所属する「JAPAN ACTION ENTERPRISE」の関係者が、TBSの取材に認めました。

清家利一さんは、「抗がん剤治療」を受けていることを自身のSNSで明らかにしていました。



【写真を見る】【 訃報 】 俳優・清家利一さん 死去 ５９歳 スーパー戦隊シリーズでスーツアクターとして活躍 ４月にはXで「無事生きて退院出来ますように」「まだまだやる事がてんこ盛り」





また、清家利一さんのＸでは、清家さんの家族が「このたび、清家利一は6月17日に 永眠いたしました。」と、報告。





続けて「6月20日に家族に見守られながら無事に葬儀を執り行うことができました。」「生前お世話になった皆さま、 応援してくださった皆さまへ、心より感謝申し上げます。」と、記しました。そして「本人は多くの方々とのご縁に恵まれ、たくさんの方に愛されながら幸せな人生を送ることができました。そのご縁に、家族一同心から感謝しております。」「皆さまからいただいた温かいお言葉やお気持ちは、 本人にとっても家族にとっても大きな支えでした。また、最後まで家族に囲まれながら穏やかな時間を過ごすことができました。これまで支えてくださったすべての皆さまに、 深く御礼申し上げます。本当にありがとうございました。 家族一同」と、綴っています。





今年４月９日、清家利一さんは「しばらく入院します。 無事退院出来るよう頑張ります!」と、投稿。

１４日には「点滴を初めてから何も食べず6日目 やっと今日の夕方の食事から流動食 まだまだ戦いは続く」。

１８日には「入院生活10目 来週から転院して本格的な治療に入る予定です。 さてこれからが本番無事生きて退院出来ますように」。

２３日には「転院して4日目 治療方針もある程度決まり 明日から抗〇〇剤治療

副作用が心配ですがやるしかない！ まだまだやる事がてんこ盛り とりあえずまず一歩を進む。」。



最後の投稿となった、５月１４日には「入院してから1ヶ月と少し まだ退院出来ない 抗がん剤治療はまだ続く 元気です でもとにかく暇だ！」と、綴っていました。







【 清家利一 (せいけりいち)さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】



所属期数：14期

所属：東京所属

性別：男性

誕生日：9月6日

血液型：A型

出身地：愛媛県

身長：174cm

体重：68kg



資格・免許：普通自動車 / 自動二輪中型

趣味・特技：空手 / 殺陣

主な出演作品

◆映画◆

2025年 東映『Vシネクスト「爆上戦隊ブンブンジャーVSキングオージャー」』（監督 加藤弘之）アクションクルー

2024年 東映『爆上戦隊ブンブンジャー 劇場BOON！ プロミス・ザ・サーキット』（監督 中澤祥太郎）悪幹部

2024年 東映『Vシネクスト「王様戦隊キングオージャーVSドンブラザーズ」』（監督 加藤弘之）レギュラー幹部

2024年 東映『Vシネクスト「王様戦隊キングオージャーVSキョウリュウジャー」』（監督 坂本浩一）レギュラー幹部

2023年 東映『Vシネクスト｢暴太郎戦隊ドンブラザーズVSゼンカイジャー｣』(監督 渡辺勝也)レギュラー幹部

2022年 東映『暴太郎戦隊ドンブラザーズ THE MOVIE 新・初恋ヒーロー』（監督 田粼竜太）アクション監督代理/レギュラー幹部

2021年 東映『機界戦隊ゼンカイジャー THE MOVIE 赤い戦い！オール戦隊大集会！！』（監督 中澤祥次郎）レギュラー幹部

2020年 東映『がんばれいわ!!ロボコン ウララ〜！恋する汁なしタンタンメン!!の巻』（監督 石田秀範）アクション監督補/アクションクルー

2016年 東映『劇場版 動物戦隊ジュウオウジャー ドキドキサーカスパニック!』（監督 柴粼貴行）レギュラー幹部

2014年 東映『俺たち賞金稼ぎ団』（監督 坂本浩一）神宮寺 役

◆TV◆

2025〜2026年 EX『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』アクションクルー

2024〜2025年 EX『爆上戦隊ブンブンジャー』レギュラー幹部

2023〜2024年 EX『王様戦隊キングオージャー』レギュラー幹部

2022〜2023年 EX『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』レギュラー幹部

2021〜2022年 EX『機界戦隊ゼンカイジャー』レギュラー幹部

2020〜2021年 EX『魔進戦隊キラメイジャー』アクションクルー

2019〜2020年 EX『仮面ライダーゼロワン』アクションクルー

2019〜2020年 EX『騎士竜戦隊リュウソウジャー』レギュラー幹部

2017〜2018年 EX『宇宙戦隊キュウレンジャー』レギュラー幹部

2016〜2017年 EX『動物戦隊ジュウオウジャー』レギュラー幹部

2015〜2016年 EX『手裏剣戦隊ニンニンジャー』レギュラー幹部

2014〜2015年 EX『烈車戦隊トッキュウジャー』レギュラー幹部

2022年 TBS『妻、小学生になる。第2話』アクションクルー

2020年 NHK『大河ドラマ「麒麟がくる」第２回』織田信康 役

2020年 CX『パパがも一度恋をした 7・8話』先輩刑事 役

2015年 CX『プラチナエイジ』中森浩介 役





【担当：芸能情報ステーション】