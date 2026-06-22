立ち技格闘技「KNOCKOUT」は22日、都内で「KNOCK OUT.67〜KNOCK OUT SUMMER JAM in OSAKA」（8月8日、タケダハムはびきのコロセアム）の対戦カードを発表した。

KNOCK OUT−RED契約体重調整中3分3Rで元KNOCKOUT―BLACK、REDライト級王者の久井大夢（20＝TEAM TAIMU）が参戦する。対戦相手は調整中。「ここ何戦かいい勝ち方が出来てないので一からやり直していきたい」と前を向く。前日のタイトル戦には「強かった。実力不足ですね」とドローながらも完敗を痛感していた。課題には「自分が倒される覚悟が足りないというか覚悟がなかった。試合が終わって次の日から練習できるのはどうかなと思う」と覚悟が出来ていなかったという。

8月8日の試合はメインに抜てきされるようだが、「しっかりメインだと思うので8月にはKOで勝つため、今回の試合があったのかな」と糧にしたいという。地元での試合だけに「KOで勝ちたい。気持ちの面でもそうですし、そこを改善したい」と前向き。対戦相手には「こだわりはない。弱いのを当てられるのはそんな試合をしたくない」と強敵との対戦を希望した。パワー負けしているように見えているため「試合中に感じたことはないけど、自分が弱かった。結果として出ていない」と自らも自覚している。覚悟には「ダウンしないとか、最近の試合で守りの気持ちになるのでリスクを負ってでも倒しにいく」ときっぱり。最後に「またきょうからやり直してしっかりつくっていくので会場にきてください」と話した。

山口元気代表は「8月8日は久井大夢ありきの大会でメインで。65キロが適正化と思う相手を当てていきたい」と調整中。久井については「65キロが適正なのか疑問があってやれるのか。63・5とかやっていった方がいいのか。焦ってやらなくてもいい。明らかにパワー負けしているので次の試合でジャッジしたい」と査定試合になる。