チュニジア戦で2ゴール1アシストと大活躍した上田綺世（27）。

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「今大会、最も期待する選手は綺世です」

今回のW杯前、森保一監督は、そう言った。

指揮官の絶大な信頼を受けている上田。日本代表のエースストライカーとしてカタールW杯以降の全40試合で26試合に出場、16得点を挙げている。2025-2026シーズンのオランダリーグでは25得点を挙げ、日本人初となる得点王に輝いた。

点取り屋というだけではなく、ポストプレーの質で他選手との違いを見せ、今や日本の絶対的な存在にまで成長した。



チュニジア戦で大活躍した上田綺世 ©JMPA

1本もシュートを打てなかった4年前のコスタリカ戦

上田の成長のスタートは、4年前、カタールW杯に遡る。

前田大然や浅野拓磨らと1トップのポジションを争った。ドイツ戦で浅野が逆点ゴールを決めた時は鳥肌が立った。自分も、という気持ちが沸き立ち、そのチャンスが2戦目のコスタリカ戦で巡って来た。スタメンに抜擢されたのだ。

だが、屈強な相手DFのパワーに負け、ポストプレーもままならず、シュートは1本も打てなかった。前半だけで途中交代となり、試合も敗れた。

「何もできなかったです。悔しいというしかない。チームのためにと思っていましたが、まだまだ未熟で経験不足をすごく感じました」

試合後、うつむく表情からは、前向きな言葉はほとんど出てこなかった。

「悔しいと思える立場じゃなかった」初めて味わった大きな挫折

この試合を最後に上田は、出場機会を失った。スペイン戦で躍動し、逆転勝ちに持って行った選手たちを「すごい」と、まるで傍観者のように見ていた。

後日、上田はテレビで、このように語った。

「（カタールW杯は）悔しさと同時に、何もできなかった自分に納得している自分がいて。試合に出たいと思いつつ、正直、自分の心のどこかで、じゃあ出てチームのためになれるのか？ という不安もありつつ、自分の実力への自信がなかったというのが、当時あって。ベスト8という目標を達成できなかったことに、悔しいと思える立場じゃなかったというか、その権利があるように感じなかったのが事実ですかね」

上田にとっては初めてとも言える大きな挫折だった。

2019年に鹿島アントラーズに入団し、2021年には29試合14得点を挙げてエースに成長した。2022年にベルギーのサークル・ブルッヘに移籍し、40試合で22得点を挙げて高い評価を受け、2023年にオランダの強豪フェイエノールトに移籍した。

日本代表でもアンダーカテゴリーでは東京五輪を経験し、A代表は2019年にコパアメリカに臨む東京五輪世代が中心のチームに初招集され、存在感を増していった。

苦手だったポストプレーの練習を繰り返し…

2022年2月には上田自身のSNSで、モデルの由布菜月（28）と結婚したことを発表し、私生活も充実した。海外での自信と代表での経験から自分がエースになるんだという意識を持ち、初のW杯となるカタール大会に臨んだが、鼻をへし折られて終わってしまった。

日本がベスト16でクロアチアに敗れた後、森保監督からは「続けるしかない。自分が悔しくても続ける先にしかそれを晴らせるチャンスはない。それを我々は見ているし、それを期待している」と言われた。

上田は、そこから這い上がっていく。

代表で1トップに求められたのは、ポストプレーだった。ポストプレーとは、相手ゴールに背を向け、相手DFを背負いながら味方からのパスを受け、ボールを保持し、味方選手が攻撃に参加する時間とスペースを作り出したり、自らが反転してシュートを狙うなど、攻撃の起点となるプレーのことだ。

上田は、それがどちらかというと苦手だった。

だが、上田にとってラッキーだったのは、そのプレーを日本代表だけではなく、フェイエノールトでも求められたことだ。それができなければクラブでも生きていけない。上田はフィジカルの強さを高めると同様に、受ける時のタイミング、相手と当たる時の姿勢などを繰り返し練習し、マスターしていった。

背番号を9番から18番に変更した理由

並行して肉体強化を図った。もともと食が太く、ビュッフェも全て制覇するぐらいよく食べる。食と筋トレと体幹強化で当たり負けしない体を作り上げた。

北中米W杯の最終予選でプレーの安定感を見せるようになり、日本の1トップは上田だと言われるようになったのは、昨年10月のパラグアイ戦とブラジル戦での活躍だった。ブラジル戦ではスタメンで出場し、0-2から追いつき、上田は決勝ゴールとなる3点目を決め、14戦全敗のブラジルから初めて勝利を勝ち取った。

「CKからヘディングのゴールってあまりなかったので、良かったです。自分は、もともとセットプレーからのヘディングのシュートが少なくて、その入り方とか、当て方は小川（航基）君がうまいので、よく聞いていました。こういう点の取り方ができると自分の幅も広がると思いますし、ブラジルから取れたのも自信になります」

パラグアイ戦から背番号を9番から18番に変更していた。エースストライカーの番号ではなく、18番にこだわったのは小さい頃、憧れていたドイツ代表のユルゲン・クリンスマンが付けていた背番号であり、鹿島で最初につけた番号で初心に返るという気持ちがあったからだ。そして上田は、今回のW杯でも18番を背負っている。

W杯で活躍すべく環境は整った。

オランダリーグの得点王として、その自信と自分の成長を感じてW杯に臨める。「レベチ」と言われるポストプレーで日本代表のチームメイトからの信頼は絶大だ。

この2つが、4年前と大きく異なる。クラブのチームメイトで代表でも一緒にプレーする渡辺剛も「今季のアヤセのプレーはすごい。W杯でも活躍するでしょ」と太鼓判を押す。

第一子誕生、『anan』の表紙に抜擢…「この4年間は充実したものになった」

さらに代表メンバー発表前に第一子となる女児が生まれ、大きなパワーを得た。インスタグラムには愛おしそうに女児を抱く、上田の父親としての優しい姿が見て取れる。

中村敬斗とともにファッション誌『anan』の表紙に抜擢されるなど、世間からの人気も高い。

4年前の自信を失い、頼りなさを感じていた上田はもういない。

「4年前と比べると立場も違うし、選手としてのクオリティーも価値も全く違うものになっている。僕自身はこの4年間は充実したものになった」

上田は、そう語る。

「W杯の悔しさは、W杯でしか返せない」

その借りを返すために、アメリカにやってきた。今の上田ならば倍返しはもちろん、数倍にしてカタールW杯の悔しさを晴らし、日本をまだ見ぬ世界へ導いてくれるだろう。

（佐藤 俊）