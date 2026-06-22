『ちいかわ』たちがリボンでおめかし！可愛い型ぬきバウムになって7月3日から先行発売

型ぬきバウム専門店「カタヌキヤ」から、ナガノによる人気漫画作品『ちいかわ』をモチーフにした型ぬきバウムが登場。2026年7月3日より「ちいかわらんど」各店にて先行販売される。

【写真】ちいかわ・ハチワレ・うさぎの専用スリーブパッケージ入りセットも

本商品は、しっとりとした食感の平焼きバウムクーヘンに、卵白を使って白く焼き上げたパウンド生地を重ね、リボンでおめかししたちいかわ、ハチワレ、うさぎのプリントとカットを施した型ぬきバウム。キャラクターの形がくずれないようにそっとまわりの生地を外していくと、ぱかっと型ぬくことができる仕様となっている。

ラインナップは、ほんのり甘酸っぱい香りが広がる「ちいかわ かたぬきバウム リボン・ちいかわ（いちご）」、まろやかでコクのある味わいの「ちいかわ かたぬきバウム リボン・ハチワレ（ミルク）」、コクのある甘さと豊かな香りが特徴の「ちいかわ かたぬきバウム リボン・うさぎ（メープル）」の3種類。3種類を各1個ずつ詰め合わせた、専用スリーブパッケージ入りの3個セットも展開する。

販売は、7月3日より「ちいかわらんど」全16店舗で先行スタート。7月6日には「カタヌキヤエキュートエディション渋谷店」での取り扱いも開始する。カタヌキヤ銀座本店および公式通販でも順次取り扱いが予定されている。

『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。ちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる日々を描く。講談社より書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中で、TVアニメ『ちいかわ』が『めざましテレビ』（フジテレビ系列）内にて放送中。2026年7月24日には『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の公開も予定されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）