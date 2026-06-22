６月26日、フジテレビ系で深夜２３時３０分から「逃げ上手の若君第一期」第十一回を放送する。

大人気歴史スペクタクル漫画がアニメ化！鎌倉幕府滅亡の後、北条家の生き残り・北条時行が動乱の世を駆け抜ける！

第十一回「死にたがりと逃げ上手」

朝廷より新たに任じられた信濃国司・清原信濃守（きよはら・しなののかみ）。

その男は権勢を振るい、領民たちを苦しめる悪徳国司であった。

いよいよ圧政に耐えかねた諏訪神党の一人・保科弥三郎（ほしな・やさぶろう）は国司を討つため兵を挙げる。

しかし諏訪は朝廷との対立を避けるため、救援を出すことができない。

頼重（よりしげ）の頼みを受け、保科党の反乱をとめるため、北信濃・川中島へ説得に向かうこととなった時行（ときゆき）と逃若党。

「誇りのために死ぬ」覚悟に燃える武士たちに、時行は「逃げて生きる」覚悟を示せるか――。

声の出演

北条時行（ほうじょう・ときゆき）：結川あさき

雫（しずく）：矢野妃菜喜

弧次郎（こじろう）：日野まり

亜也子（あやこ）：鈴代紗弓

風間玄蕃（かざま・げんば）：悠木碧

吹雪（ふぶき）：戸谷菊之介

諏訪頼重（すわ・よりしげ）：中村悠一

足利尊氏（あしかが・たかうじ）：小西克幸