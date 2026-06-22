若槻千夏、“2on1デート”での男性の配慮不足を痛烈批判「嫌だった」
藤森慎吾も深く納得「ちょっと傷つく」
タレントの若槻千夏が、21日放送のABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』（毎週日曜 後9：00）#2に出演。番組内で行われた“2on1デート”のVTRを見守る中、意中の男性を巡って火花を散らす女性陣に対し、デリカシーのない言動をとった男性メンバーへ怒りのダメ出しをさく裂させる一幕があった。
【写真】“2on1デート”の男の気遣の仕方を具体的に提案する若槻千夏
第2話では、男性が考えた理想のデートに女性が向かう運命のデートタイムが描かれた。総額1000万円の整形を公表している31歳“レディ”でクリニック経営・看護師のスミレは、意中の会社経営者・ショウタのもとへ向かった。しかし、そこには同じくショウタを狙う24歳“ガール”のマホも合流し、男性1人に対し女性2人の過酷な“2on1デート”へ。
車で移動する際、先に助手席に乗ろうとしていたマホに対し、後から合流したスミレが「後ろに乗ればいいのかな？」と尋ねると、ショウタは「そうだね」とあっさり同意してしまう。
この対応に、スタジオの若槻は「あの時にショウタが『そうだね』って言ったのが嫌だった」と指摘し、「ああいう時は『じゃんけんです』って言わないとダメ！『フェアにじゃんけんにする？』とか提案してほしい」と、男性側の気遣いとして助手席はじゃんけんで決めるべきだと熱弁。
これには藤森慎吾も「あれで勝手に順位つけられた感じするもんね。ちょっと傷つく」と深く納得。さらに藤森が「『俺が後ろに座ろうか』ぐらいのユニークは欲しかったですね」と提案するも、若槻や平祐奈からは即座に「それは、いらないです。今バチバチしてるんで」とピシャリと一蹴され、スタジオは笑いに包まれた。
本番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。
『ガールオアレディ3』の参加者には、総フォロワー数400万人を誇る人気YouTuberや、過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバー、総額1000万円の整形を公表している美容クリニック経営者など、個性豊かな面々が集結。スタジオMCは、アンミカ、若槻、藤森、平が務める。
タレントの若槻千夏が、21日放送のABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』（毎週日曜 後9：00）#2に出演。番組内で行われた“2on1デート”のVTRを見守る中、意中の男性を巡って火花を散らす女性陣に対し、デリカシーのない言動をとった男性メンバーへ怒りのダメ出しをさく裂させる一幕があった。
【写真】“2on1デート”の男の気遣の仕方を具体的に提案する若槻千夏
第2話では、男性が考えた理想のデートに女性が向かう運命のデートタイムが描かれた。総額1000万円の整形を公表している31歳“レディ”でクリニック経営・看護師のスミレは、意中の会社経営者・ショウタのもとへ向かった。しかし、そこには同じくショウタを狙う24歳“ガール”のマホも合流し、男性1人に対し女性2人の過酷な“2on1デート”へ。
この対応に、スタジオの若槻は「あの時にショウタが『そうだね』って言ったのが嫌だった」と指摘し、「ああいう時は『じゃんけんです』って言わないとダメ！『フェアにじゃんけんにする？』とか提案してほしい」と、男性側の気遣いとして助手席はじゃんけんで決めるべきだと熱弁。
これには藤森慎吾も「あれで勝手に順位つけられた感じするもんね。ちょっと傷つく」と深く納得。さらに藤森が「『俺が後ろに座ろうか』ぐらいのユニークは欲しかったですね」と提案するも、若槻や平祐奈からは即座に「それは、いらないです。今バチバチしてるんで」とピシャリと一蹴され、スタジオは笑いに包まれた。
本番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。
『ガールオアレディ3』の参加者には、総フォロワー数400万人を誇る人気YouTuberや、過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバー、総額1000万円の整形を公表している美容クリニック経営者など、個性豊かな面々が集結。スタジオMCは、アンミカ、若槻、藤森、平が務める。