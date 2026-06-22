ロックバンドT−BOLANのラストライブとなる日本武道館公演（8月10日開催）のチケットが20日に発売され、受け付けからわずか7分で完売となったことが22日、分かった。

同バンドは現在、ラストツアーと銘打った47都道府県を巡るライブを開催中。昨年7月にはベーシスト上野博文（61）のステージ4の肺がんが発覚。それでもステージに立ち続けるその姿に、各地で“上野コール”が巻き起こっている。また、T−BORANとして“本当の最後”となる“最初で最後の武道館”公演の発表後は“ありがとうコール”も起きている。

そのプレミアムチケットは争奪戦となった。チケットを入手できなかったファンの熱い声を受け主催者は、ステージセット確定後に「追加席（注釈付き指定席やステージサイド席など）」の販売を検討している。追加席の販売日程や詳細は、決定次第オフィシャルサイト等で発表される予定。

森友嵐士（60）は武道館に公演に向け「誰かひとりの夢がみんなの夢になった…。終わりというより、“約束の旅”のその先にあるT−BOLANというバンドの物語を、その一夜を、みんなと一緒に創り上げられたらうれしい。この日が、すべてになります。武道館で待ってるな」とメッセージを寄せている。