女優星野真里（44）が22日、自身のインスタグラムを更新。日本テレビ系特番「24時間テレビ」（8月29日、30日）でマラソンに挑戦するチャリティーランナーに決定したことについて言及した。

星野は21日放送の「GoldenSixTONES」（日曜午後9時）内のコーナーに出演。終盤に自ら「今年の24時間マラソン、私が走らせていただきます」と発表した。

この日はインスタグラムで「鍛えれば鍛えるほどに強くなる私の身体こそ宝物」と書き出し、ガッツポーズをした写真を投稿。「写真は素敵なお衣装と、慣れていないガッツポーズに戸惑う40代です 頑張ることが目の前にあり、頑張れる身体と心があることはとても幸せなことです」とつづり「いつもは暑くて苦手な夏ですが、私が生まれ、娘が生まれた季節でもあります 今年の夏はきっと忘れられない夏になる何よりも自分の身体を大切に、精いっぱい頑張ります」とつづった。

この投稿には「めっちゃ応援しています」「頑張って」「無理せず悔いが無いように走り抜けてね」「いつも若々しくて美しい」など多くのコメントが寄せられている。