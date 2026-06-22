連日完売「あんバタパン」の人気店が京都に! 大丸京都店に期間限定・宇治抹茶スイーツ登場
東京発のあんバタースイーツ専門店「岡田謹製 あんバタ屋」は6月24日より、大丸京都店に期間限定で出店する。期間は7月7日までで、催事限定商品「あんバタガレット宇治抹茶」などを販売する。
あんバタガレット宇治抹茶
本催事では、同店の人気商品「あんバタフィナンシェ」に加え、催事会場限定の「あんバタガレット宇治抹茶」を用意。同商品は、発酵バターを使ったガレット生地に宇治抹茶を合わせたスイーツ。北海道千歳産「えりも小豆」を使用した餡子の風味と、発酵バターのコク、宇治抹茶の香りが重なる仕立てとなっている。内容量は5個入りで、価格は2,160円。
あんバタフィナンシェ宇治抹茶アソート
また、定番の「あんバタフィナンシェ」と季節限定の宇治抹茶味を詰め合わせた「あんバタフィナンシェ宇治抹茶アソート」も販売する。焦がしバターの香ばしさと餡子のなめらかな口当たりに、宇治抹茶の風味を組み合わせた商品で、12個入り、価格は3,240円。そのほか、「あんバタパン」や「あんバタガレット」も取り扱う。
出店場所：大丸京都店 地下1階 ウイークリーセレクトスイーツ
※商品は売れ行きにより完売する場合がある
あんバタガレット宇治抹茶
本催事では、同店の人気商品「あんバタフィナンシェ」に加え、催事会場限定の「あんバタガレット宇治抹茶」を用意。同商品は、発酵バターを使ったガレット生地に宇治抹茶を合わせたスイーツ。北海道千歳産「えりも小豆」を使用した餡子の風味と、発酵バターのコク、宇治抹茶の香りが重なる仕立てとなっている。内容量は5個入りで、価格は2,160円。
また、定番の「あんバタフィナンシェ」と季節限定の宇治抹茶味を詰め合わせた「あんバタフィナンシェ宇治抹茶アソート」も販売する。焦がしバターの香ばしさと餡子のなめらかな口当たりに、宇治抹茶の風味を組み合わせた商品で、12個入り、価格は3,240円。そのほか、「あんバタパン」や「あんバタガレット」も取り扱う。
出店場所：大丸京都店 地下1階 ウイークリーセレクトスイーツ
※商品は売れ行きにより完売する場合がある