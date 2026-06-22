チュニジア撃破で勝ち点4

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアを4-0と圧倒。勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進した。後半、日本選手が羽交い絞めされたように倒されたシーンがX上で話題となっている。

日本は1次リーグ2戦目で終始、チュニジアを圧倒。W杯通算1000試合となるメモリアルマッチで上田綺世が2得点、鎌田大地が2戦連発、伊東純也もゴールを決めた。

快勝の裏で、日本選手が倒されたシーンが注目を集めている。後半34分。鈴木唯人が2人がかりでチェックされ、両サイドから挟まれる形になった。羽交い絞めされたようになり、倒れた鈴木はピッチで顔面を強打。ただ、ファウルはなく、日本テレビで解説を務めた元日本代表の本田圭佑も、「これでなんでファウルちゃうねん！」と声を荒らげるほどだった。

このシーンにはX上のファンも反応。「これはほんまおかしいとおもった」「よく見たら敵同士で手繋いでて草」「両腕胴体掴まれてコケて顎打ってるしな 主審寝てたんかなおはよう」などのコメントが寄せられていた。

日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと対戦。引き分け以上なら2位以内での決勝トーナメント進出が決まり、敗れても3位で突破の可能性がある。



（THE ANSWER編集部）