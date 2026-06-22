知らない人がやってきて、ちょっぴり警戒モードになってしまった猫が、一生懸命身を隠して…？あまりにも予想外すぎる隠れ方が可愛いと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で35.2万再生を突破し、「その必死さがまた愛くるしいw」「知らないふりしなきゃ♡」といった声があがりました。

【動画：『知らない人』が家にきた結果→ネコが……まさかの『隠れ方』】

ママさんには甘えん坊♡

TikTokアカウント「@no.nno」に投稿されたのは、知らない人がお家にやってきた時の、白グレー猫の「ララ」ちゃんのリアクションをおさめた動画です。

シャム猫のような美しい青い瞳が印象的なララちゃんは、普段は甘えん坊さんで、猫じゃらしを使った「とってこい」遊びが大好きなのだそう。そんな人懐っこいララちゃんですが、知らない人の前では少々シャイになってしまうよう。

まさかの隠れ場所！

先日、知らない人がお家にやってくると、ララちゃんはさっと身を隠してしまったのだとか。隠れた先は、お部屋の角に設置されているキャットタワーのポールと、壁とのわずかな隙間。

隙間が狭いからか、ララちゃんは後ろ足で立ち上がり、両前足でポールにぎゅっとしがみつきながら隠れていたそう。その姿はまるで絵本から飛び出してきた忍者のようで、体毛の白さがちょうど保護色になり、ぱっと見ではポールと同化しているように見えたそうです。その必死さが伝わるポーズが可愛らしくて、真剣な本猫には申し訳ないですが、思わず笑ってしまいます。

お顔が見えています…♡

その後も、ポールにしがみついたままチラリとお顔を覗かせて、そっとお部屋の中の様子を伺っていたララちゃん。本猫は誰にも気づかれず、完璧に隠れているつもりだったのかもしれませんが、ママさんからはその真剣な表情がばっちり見えていたそう。

思いもよらない方法で隠れているのに、いまいち忍びきれないララちゃんの姿に、胸がキュンとしてしまいます。

ララちゃんのあまりにも可愛すぎる隠れ方に、動画の視聴者からは「その隠れ方どこで習った？w」「柱と同化してるからバレてなぁい♡♡♡」「ちゃんと保護色のところに隠れられててえらい」「一体化しようとしてる」「見えない見えない猫ちゃんからは見えないw♡」「これならばれないやろって頑張ってつかまってるの可愛すぎやろ」「見事な擬態ですなwww」「ちゃんと同化してるw」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@no.nno」では、来客には忍者になってしまうけれども、ママさんの前でパンこね職人になったり、伸ばされた手に顔を擦り付けたりする、ララちゃんの普段の甘えん坊な姿も見ることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@no.nno」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。