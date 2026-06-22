北海道コンサドーレ札幌が新シーズンユニフォームを発表

J2北海道コンサドーレ札幌が2026-27シーズンの新ユニフォームデザインを発表した。

デザインディレクションはサプライヤーのミズノ株式会社協力のもと、サッポロCCOの相澤陽介氏が担当。フィールドプレーヤーの1stユニフォームは伝統の赤黒ストライプで、星をモチーフとした30周年記念の特別なエンブレムが胸の中央に配置されている。

2ndユニフォームは「雪」をモチーフとした「白」をベースとしたカラーリングで、赤と黒の十字が配置された斬新なデザインに。「広大な北海道を起点に東西南北へと広がる視線やつながり」が表現されているという。

GKは1stユニフォームは黄と緑のストライプ。2ndユニフォームはピンクをベースに黄色い十字が描かれている。

SNSでは伝統を受け継いだ1stユニフォームに対しては「シンプルでカッコいい」「見る度にかっこよく見えてくる」といったコメントが寄せられ、これまでとは一風変わったデザインの2ndユニフォームついては「かなり攻めてる」自己主張が強めな感じがとても良い」「斬新」「イングランドをイメージしてるのかな？」といった声が上がっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）