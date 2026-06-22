◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

巨人担当を５年ほど離れ、動画課として今年、現場に戻った。５年の月日は普通に生活していると、あまり変化がないように感じたが、プロ球界やチームは大きく変わる。現役時代に見ていた選手はほとんどベテランと呼ばれているか、引退しているか。寂しさもあるが、これを“進化”というのか…と実感する。

先日、ＹоｕＴｕｂｅ「報知プロ野球チャンネル」で、現役を引退した選手に野球人生を聞くコーナー「人生報知」を担当した。昨年限りでユニホームを脱いだ元巨人、西武の松原聖弥氏にインタビュー。現在はジャイアンツアカデミーコーチとして働き、子供たちに野球を教えている。

取材前は「悔しいだろう、もっとできただろうな。後悔はあるんじゃないか。そういう言葉が聞けたら」などと、勝手なストーリーを描いていた。だが、本人は「今が楽しいので」「後悔はあまりない」とポジティブだった。

その瞬間を楽しむ姿勢に触れ、反省と尊敬の気持ちが生まれた。取材する側の「型にはめすぎない柔軟性」が、いかに大切か学んだ。松原氏の明るさや愛きょうが視聴者に伝わればいいと考え、取材を心がけた。そして、松原氏にはこれからの人生も笑顔で過ごしてほしいと、心から思った。（デジタル担当・玉寄 穂波）

◆玉寄 穂波（たまよせ・ほなみ） ２０１６年入社。巨人担当を経て大阪本社へ転勤。遊軍、阪神担当を経て今年から現職。