２２日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、日本時間２１日に行われたサッカーの北中米Ｗ杯１次リーグのチュニジア戦で日本代表が史上最多となる４ゴールで快勝したことを報じた。

ゲスト解説で出演のサッカー元日本代表ＦＷの佐藤寿人氏は４―０の快勝について「何より対戦相手のチュニジアが監督交代してきて、どう戦ってくるか分からない中で自分たちがやらなきゃいけないことを注視して試合に入れた、そして何より立ち上がり早々に得点を奪えたというところもチームとして、しっかりした準備というところがこういった結果につながったと思います」とコメント。

森保一監督が指揮を執っていたサンフレッチェ広島で３度のＪ１優勝を経験している佐藤氏は森保采配について「勝負師としていろんな面で選手をよく見てるなと思いますし、何より前回のカタール大会は守備に重きを置く中で攻撃になかなか出て行けないという戦いでしたけど、今回、２試合終わった中でも守備をしっかりやりながら攻撃でギアを上げていく、選手の交代カードの使い方とか得点シーンの作り方とか、チームとしての進化を感じます」と話していた。