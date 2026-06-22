タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が21日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。今年5月に第1子を出産したモデルでタレントの藤田ニコル（28）について語った。

「先週の『みちょパラ』でもお話ししたんですけど」と切りだして「藤田ニコルちゃんに会いに行ってきまして」と報告。「子どもが生まれて1カ月以内くらいには行けた。おうちのほうにお邪魔させていただいて」と話し、藤田と第1子に会いに行ったと明かした。

「にこるんは、自分でも言ってるけどあんまり自分から遊びに誘えないタイプ、待つ側の子だから」と説明し「生まれたあとだからどれくらいいっていいかもわからなくて、彼女の状況も」と回顧。「一応“今月以内に”とかフワッと言ってたけど、言ったけどあっちから連絡来ることねえなって思って私も察して。生まれたばっかで会いに行きたいし、家もそんな遠くないから。“そろそろ厳しくなかったらって行っていい？”って言ったら“来て来て”みたいな感じだったから連絡した数日後に予定立てて会いに行って来まして」と振り返った。

「いやあ…可愛かったね」とポツリ。「友達の子どもとかも結構見て」いたというも「やっぱ新生児、生まれてほやほやの子どもは何回見ても飽きないというか。しかもそれが…地元の友達も感慨深いけど、ニコルっていうのもまた感慨深くて。お母さんやってる姿も。おうちに遊びに行かせてもらったから…部屋の掃除してたりとかなんかそういうのを見ると不思議な気持ちになって。本当可愛かった」と感慨深そうにつぶやいた。

「青山テルマさんがニコルのラジオに代打で行って…ネットニュースの記事で（赤ちゃんが）“めっちゃニコルにそっくりだった”って書いてたから。あのニコルを想像してた」というが「会いに行ったら、ニコルの要素もあったけど結構旦那さんの要素も入ってるなと。お互いいいとこ取り」な子どもだったと回想。「大変さもあるみたいな感じもあったし、とはいえあんだけ働いてきた子だから“そろそろ仕事もしたい、外に出たい”って言ってた」と当時の会話を明かした。

現在妊娠中のみちょぱは「数か月（ニコルが）先輩になるからいろんな事教えていただいて、私も楽しみ」と声を弾ませつつ「今後、同い年の子ですから。それこそ旦那同士ももともと知り合い、お互い付き合う前から。家族ぐるみでもしかしたら仲良くなるかもしれないし。楽しみだねって言って」とコメント。「お互い頑張りましょう」と締めくくった。