日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）が22日、放送され、サッカー日本代表FW上田綺世（27＝フェイエノールト）の恩師が、上田のプレースタイルについて語った。

番組には、上田が少年時代に所属していた水戸市・吉田ケ丘サッカースポーツ少年団の坂本豊司団長が中継で出演。部屋には、上田から贈られたというフェイエノールトのユニホームが飾られていた。クラブには小学校3年生の後半から、6年生まで所属していたという。

FIFAワールドカップ（W杯）日本代表のエースとして大会に臨んでいる上田は、20日（日本時間21日）の1次リーグ・チュニジア戦で2得点。日本代表史上初のW杯1試合複数得点を記録したほか、伊東純也の3点目も好アシストし、4−0の大勝に大きく貢献した。

前半31分に、W杯では自身初のゴールを決めた。ドリブルで上がり、ペナルティーエリア外の右から低い弾道で蹴り込んだボールは、相手DFのまたを抜き、左サイドネットへ。右サイドへ走り込んでいたMF伊東純也を、うまくおとりに使い、自ら狙った。坂本さんによると、まさに得意の角度だったという。

「右45度は大好きでしたね。見ていましたけど、右に伊東純也が走っていましたけど、絶対パスするとは思いませんでした。絶対シュートに行くぞと。好きな角度ですから」

当時はチームでも大柄ではなかったという上田。現在は182センチと体も大きくなり、オランダリーグでも今季、得点王に輝く大活躍だった。現在の大成ぶりに、坂本さんは「夢にも思いませんでした」と本音を口に。「4、5、6年生になってもチームの中でも中くらいで、まさかこんな182センチまで身長が伸びるとは思っていませんでしたので。ただし、シュートは大好きでしたね」と振り返っていた。「うまいというよりも、強引なシュートまで持っていくタイプでしたよね。足技がよくてというのではなく、努力のたまものです」とも明かしていた。