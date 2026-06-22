歌手・タレントの中川翔子さんが6月21日、インスタグラムを更新。歌手デビュー20周年を記念した、9月9日発売のニューシングル「Twilight Magic」リリースイベント初日の様子を報告しました。

【写真を見る】【中川翔子】新曲発売イベントが大ピンチ！サッカー日本戦と時間重なり「誰もいなかったらどうしよう」



中川さんは「20周年記念新曲 Twilight Magicリリイベ初日 ありがとうございます！」と感謝を伝えると、サッカーワールドカップ日本対チュニジア戦が日本時間13時キックオフなのに対し、リリースイベントが14時からのため被ってしまったことを綴りました。



「誰もいなかったらどうしようってドキドキ不安を 吹き飛ばすように応援してくれたみんな 感謝です 今日は日本が4点勝利！最高な日」「サッカーも気になるはずなのに来てくれた皆さん ありがとうね」と安堵した心境を伝えました。







続けて「こどもたちいっぱい！きてくれて嬉しかった！」「そう、リリイベだと地元の子供たちに会えるのがまた格別なご褒美！」「子供たちは前で見られるからぜひみにきてね」と次回以降のイベントへの呼びかけをしました。







「シャチハタで翔子ハンコを押させていただきました」「大活躍かわいすぎる！補充インク買ったから サイン会で押させてくださいね！」と翔子ハンコも披露。





最後に「ご当地フードもたのしみ！！今日はスイカジュースとたこやき」「たこ焼きこぼして衣装危なかった」と楽屋の様子を綴り、画像を投稿しました。





【リリースイベント日程】

6/28（日）14:00〜大阪府・アリオ八尾 1階レッドコート

7/18（土）長野県・イオンモール松本

8/16（日）岩手県・イオンモール盛岡

8/22（土）静岡県・サンストリート浜北

8/29（土）滋賀県・イオン近江八幡ショッピングセンター

9/12（土）都内・会場調整中

9/13（日）関東・会場調整中

9/19（土）岐阜県・イオンモール土岐

9/20（日）大阪府・イオンモールりんくう泉南



【担当：芸能情報ステーション】