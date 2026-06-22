女優の北香那（28）が、21日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜）にゲスト出演。恋愛について語った。

占師の彌彌告さんが北の恋愛運について「（土星の位置から）実は“ダメンズ”に引っかかりやすい。熱しやすく冷めやすいっていうのがあって、付き合う前にブームが終わってる」と占った。

北は「そうかも…そうです！」と納得し「でも、よく言うじゃなういですか。女性とかって、付き合う前が一番楽しいみたいなことを…。なぜなら相手を知らないから、理想の相手を勝手に作っているんですよ。そこで楽しんじゃってるんで、そこ（理想）と齟齬（そご）があると、えっ違うじゃん！ スンッ…みたいな」と語ると、共演の眞島秀和は「困るんだよな、そういう人」と苦笑した。

彌彌告さんが「シミュレーションしたり、想像したりとか永遠に考えて楽しんでる。脳内で恋愛が忙しい人」と伝えると、北は納得の様子。眞島は「新しい発見がうれしいじゃなく減点方式みたいな？」と聞くと、北は「減点方式です！」と笑い、「最近、それを変えたくて。加点方式にしよう！ って、自分の意識の中で決めたんです」と明かした。

彌彌告さんは「ビジュアルがメッチャ大事な人なんですよ。どんなに良い人でも自分がビジュアルが違うってなると」と話すと、北は「そうかも。このビジュアルが好きっていう明確なビジュアルがあります。王道イケメンが好きとかでは全くなくて。なんか若干ファザコンというか、お父さんに似ている人が好き」と明かした。

そして彌彌告さんは「マインドの部分を話せる人とか、それがすごく大事。恋愛相手が現れたら、しっかりと内面を開示する。自分の気持ちを開示する作業をサボらない。ちゃんとお話しすることを諦めないのが大事」と、アドバイスをした。