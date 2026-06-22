◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

FIFAワールドカップ2026で初出場国が奮闘しています。

W杯初出場のカーボベルデは、日本時間16日の第1節でスペインと対戦。40歳の守護神・ヴォジーニャ選手の奮闘もあり、強豪スペインにゴールを割らせず。0-0のドローに持ち込み、同国初の勝ち点1を獲得します。

さらに第2節のウルグアイ戦、先制点を挙げたのはカーボベルデ。しかし同点に追いつかれると、前半終了間際に逆転を許します。それでも後半16分、相手のパスが乱れたところを途中出場のエリオ・ヴァレラ選手がカットし、そのまま無人のゴールへシュート。劇的な同点ゴールで追いつき、初戦に続く引き分けと善戦しました。

同じくW杯初出場となったキュラソーは、第1節でドイツに1-7と大敗。しかし第2節はエクアドルと対戦し、GKのエロイ・ローム選手が好セーブ連発。FIFA公式によるとW杯タイ記録となる16セーブをマーク。守護神の奮闘でゴールを守りきったキュラソーがドローに持ち込み、同国初の勝ち点1を獲得しました。