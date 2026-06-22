亀梨和也（40）が、21日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。KAT−TUNの解散について語った。

山崎育三郎から「解散のきっかけっていうのはなんですか」と聞かれ、亀梨は「解散はもう本当に急激的に、パパパパって進んでいったところではある。すごく衝撃的でしたけど、なんかエネルギーというかやり口っていうのが引き出しとしてグループとして難しかったのかな。だから中途半端にやってはいたくないし、ただただ続けているってことでは分の中で許されなかったし。もう本当生き方そのものがやっぱりKAT−TUNとしての、自分のブランディングよりKAT−TUNのブランディングをずっと考えていたというか。KAT−TUN亀梨和也としてどういう風に居続けるか」と語った。

亀梨は「本当だったら解散っていうライブがあって終われた方がきれいではあったんですけど、これもKAT−TUNらしいのかなみたいな。なんなら会社を抜けた人間が会社のライブに出るってことも、まったく所属していない、グループとしても、もうないわけですから。初めてのことだし。今こうやって解散して、ちゃんと言葉にして意識的にはありましたけど全員で動いていたわけだし。自分ばっかり自分ばっかりっていうのも思わないようにもしてましたし。言うべきじゃないと思いますけど、ちゃんと背負ってました」と、KAT−TUNをやり遂げたことを語った。