ＳＮＳの副業関連投稿をきっかけに、２０代の女性がおよそ１００万円の暗号資産をだまし取られる詐欺被害にあいました。

警察によりますと、今年１月下旬、新庄市の２０代の女性は、Ｔｈｒｅａｄｓで副業関連の投稿を見つけたことをきっかけに、ＬＩＮＥアカウント「井上〇〇」とつながり、指定された時間に特定のサイトにアクセスするという副業を始めました。

その後、井上の紹介でつながったＬＩＮＥアカウント「プロフェッサー」から、「『マイライフデザイン構想』というキャンペーンに参加すれば、利益が３～８倍になる」「報酬として、利益の８０％を翌日受け取り可能」などと、暗号資産関係の副業を勧められ、女性はさらにお金を稼げると思い、指定されたアドレスに暗号資産を送信しました。

■利益が出ているように見えたが・・・

副業の報酬は専用のサイト上で確認でき、７００万円以上の利益が出ているように見えたが、出金を依頼したところ、相手と連絡が取れなくなり被害に気付いたということです。

このように登録料金などの架空の事実を口実として金銭などをだまし取る「架空料金請求詐欺」という手口の特殊詐欺が多く発生しています。

警察では、「簡単に稼げる」という言葉や「ＳＮＳ上での副業」に注意すること、電話でお金の話が出たら家族や警察に相談するよう呼びかけています。